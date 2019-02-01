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律師看時事／表決權拘束契約具實質效力

2019-02-01 02:41經濟日報 尤英夫

民國70年間發生一件訴訟，王君控告李君違反彼此於68年2月10日所訂立的表決權拘束契約。契約內容約定：「自訂約日起六年內，若逢某區中小企銀董事會改選時，王君應支持李君為常務董事或總經理，李君則須支持王君為董事長；若有違約，違約之一方應給他方相當於其職位任期期間應得報酬總額之違約金。」

不久，該企銀召開股東大會並改選董事，在15名董事中，王君及其家屬計有五名當選，李君方面有三名當選。依通常選舉，雙方原可順利分別擔任董事長及總經理，在最後，李君雖由全體董事一致通過任命為總經理，但本身卻違約支持他人為董事長，因此王君氣憤之餘，控告李君賠償違約金2萬多元。

最高法院在71年度台上字第4500號民事判決中，判決王君敗訴，理由是：這種表決權拘束契約是股東基於支配公司之目的，自忖僅以持有之表決權無濟於事，而以契約結合多數股東之表決權，冀能透過股東會之決議，以達成支配公司所運用之策略。這種契約，在法律上是否有效，有不同的看法。

在美、日、德等國可能有效，但在我國，選任董事表決權的行使，必須顧及全體股東的利益，如各股東對選任董事的表決權，得於事前訂立表決權拘束契約，則公司易為少數大股東所把持，對於小股東甚不公平。

如果在今天，法院反而會判決王君勝訴。因為公司法修法後，已經允許表決權拘束契約的存在，與當時的法律不同。

今天公司法第175條之1第1項規定：「股東得以書面契約約定共同行使股東表決權之方式」。立法理由說：使非公開發行股票公司之股東，得以協議之方式，匯聚具有相同理念之少數股東，以共同行使表決權方式，達到所需要之表決權數，爰參酌修正條文第356條之9第1項有關閉鎖性股份有限公司之規定，於第一項明定公司股東得訂立表決權拘束契約…。另外，證券交易法第25條之1及公開發行公司出席股東會使用委託書規則第11條規定，明文禁止價購公開發行股票公司股東會委託書，故公開發行股票之公司表決權不得以有償方式移轉，為避免股東透過協議方式私下有償轉讓表決權，且考量股務作業亦有執行面之疑義，乃排除公開發行股票公司之適用。」

的確，在104年6月立法院修公司法而有閉鎖性股份有限公司制度的時候，就准許股東間訂立拘束契約，來拘束股東行使股東表決權。當時還說是參照企業併購法第10條第1項及第2項規定而規定的。

如果股東不夠表決權數，為了達到某種目的（例如選董監事），私下與其他股東約定大家共同行使股東表決權，倒不失為可行的辦法，因為這是股東間私人的事，外人一般是不知道的。

（作者是世紀聯合法律事務所律師）

股東會公司法

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