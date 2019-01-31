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台商匯回資金囉！兩台商計40億資金

2019-01-31 21:48經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

台商資金找到回家的路，財政部五區國稅局今年1月1日至2021年12月31日止，提供台商「稅務專屬諮詢服務」，協助台商解決回台投資所涉稅務問題。南區國稅局已成功輔導二家上市櫃公司，預估匯回資金40億元，目前還有一個案例洽詢中，匯回資金規模約10億元。

中區國稅局局長宋秀玲表示，五區國稅局目前諮詢法律服務的有15件案例。

引導台商回台投資，五區國稅局今年元旦起提供台商稅務專屬諮詢服務，提供稅務諮詢，協助台商釐清稅務問題，如有必要則成立專責小組，與台商個別諮商，並由五區國稅局局長擔任召集人。　　　

南區國稅局三個案例預估匯回的金額分別是24億元、16億元及近10億元，據了解，主要用來增建擴廠之用。

財政部舉例，某國內公司透過在英屬維京群島（BVI）設立控股子公司，再轉投資中國大陸孫公司，長年將中國大陸孫公司盈餘分配至BVI子公司並保留在子公司。

該國內公司基於回台投資建廠資金需要，擬將BVI子公司保留盈餘分配匯回國內母公司，由於該多年累積盈餘衍生如何區分所得、繳納我國營利事業所得稅及扣抵中國大陸股利扣繳稅款等疑義，於是向國稅局申請諮詢。

後經國稅局成立專責小組協助該國內公司釐清其提示相關文件、資金流程後，予以個案回覆，使該公司明確瞭解應納稅負，經繳納合理稅負後，將資金匯回台灣投資。

國稅局台商

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