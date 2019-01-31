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台資界定特殊內資？大陸專家：單獨立法的可能性不高

2019-01-31 21:23聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

上海貝斯哲法律財稅事業群總經理劉鐵華指出，大陸人大審議「外商投資法」草案，出現將港澳台企業視同「特殊內資」甚而單獨立法的聲音，或許希望提供港澳台企業較特殊甚至國民待遇，以區別於一般外商投資；但實務上，大陸對港澳台商投資商一直有單行法規規範，再單獨立法的可能性不高。

熟悉大陸外商投資法規的劉鐵華指出，大陸針對港澳台資訂出的單行法規，如「內地（大陸）與港澳更緊密經貿關係安排」（CEPA）條款，或允許台商在大陸投資醫院的「台灣服務提供者在大陸設立獨資醫院管理暫行辦法」等，包括2018年初公布的對台31條等，某些程度都提供港澳台投資人更多優惠。

大陸首位台籍仲裁員張耿銘受訪時也指出，一九九四年大陸人大常委會審議通過「台灣同胞投資保護法」，二○一六年人大修訂內容，對台商投資定有單獨法規，文中明定「台灣同胞投資適用本法；本法未規定的，國家其他有關法律、行政法規對台灣同胞投資有規定的，依照該規定執行」，因此「外商投資法」草案如有將港澳台資視同特殊內容的調整作法，其實並不必要。如使另定法規，台資企業仍會比照外商法才是，至多使在大陸投資的個體戶認定受影響。

劉鐵華分析，如果將港澳台視為「特殊內資」，台商會關切以下幾個問題，一是否意味港澳台投資人比起其他外商，會有更開放的投資產業範圍？二是企業所得稅部分，但2008年大陸統一內外資企所稅後，港澳台企業與內資相同。有差別的地方在企業稅後利潤向股東分配時的稅收，因各有利弊，何者更有優惠不易判斷。

劉鐵華認為，港澳台企業究竟「涉外」或「涉內」，某種程度帶有政治色彩，但對大部分港澳台企業來說，能在大陸安居樂業，安身立命，才是最根本的事。

台商台資國民

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