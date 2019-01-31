個人匯回海外資金課稅問題 財政部公布認定原則

2019-01-31 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為解決台商資金匯回稅務爭議，財政部今天發布解釋，明確規範個人匯回海外資金應否補報、計算、稅額認定原則及相關證明文件，讓國稅局有一致的遵循依據。國稅局也提供「稅務專屬服務」，協助台商就個案事實認定，解決回台投資所涉稅務問題。

「國稅局不是看到錢就開槍，」中區國稅局局長宋秀玲說，外界常會誤解錢匯回台灣就要課稅，但所得才要課稅。況且，即使是所得也不一定要課稅，例如已逾5或7年核課期間的資金就不屬課稅範圍。

依現行稅制匯回資金必須出具證明文件，多數台商是否會期待資金匯回租稅優惠專法？宋秀玲表示，走專法不見得對台商比較有利，因為依現行法令匯回資金可能完全免稅，但走專法一定有稅負而且匯回資金還要納管。

宋秀玲說，一筆錢是不是所得，可能因時代久遠已搞不清，也不知道成本費用如何舉證，讓台商憂慮解釋不清楚會被國稅局認定為所得而被課稅。因此，財政部發布解釋令，國稅局也設立稅務專屬服務專責小組，可個案諮商。

在實務上，台商要循解釋令匯回資金，可尋求國稅局進行個案稅務諮詢，若協調不成就結案，國稅局會保密，不會使用諮詢過程中提到的海外資金訊息回溯擴大追查。

究竟哪些證明文件可資證明？宋秀玲表示，財政部審查文件的三原則為不可逆、有他人參與及專屬性；代表這些資料是無法回頭竄改、有第三者可協助證明，以及錢的所有權明確。此外，證明文件只可使用一次。