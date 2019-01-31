親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞動基金傳慘賠
離岸風電急衝
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台資變陸「特殊內資」？專家：三條件解讀

新台幣去蔣有譜了？ 葉毓蘭：去X的

個人匯回海外資金課稅問題 財政部公布認定原則

2019-01-31 19:43聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為解決台商資金匯回稅務爭議，財政部今天發布解釋，明確規範個人匯回海外資金應否補報、計算、稅額認定原則及相關證明文件，讓國稅局有一致的遵循依據。國稅局也提供「稅務專屬服務」，協助台商就個案事實認定，解決回台投資所涉稅務問題。

「國稅局不是看到錢就開槍，」中區國稅局局長宋秀玲說，外界常會誤解錢匯回台灣就要課稅，但所得才要課稅。況且，即使是所得也不一定要課稅，例如已逾5或7年核課期間的資金就不屬課稅範圍。

依現行稅制匯回資金必須出具證明文件，多數台商是否會期待資金匯回租稅優惠專法？宋秀玲表示，走專法不見得對台商比較有利，因為依現行法令匯回資金可能完全免稅，但走專法一定有稅負而且匯回資金還要納管。

宋秀玲說，一筆錢是不是所得，可能因時代久遠已搞不清，也不知道成本費用如何舉證，讓台商憂慮解釋不清楚會被國稅局認定為所得而被課稅。因此，財政部發布解釋令，國稅局也設立稅務專屬服務專責小組，可個案諮商。

在實務上，台商要循解釋令匯回資金，可尋求國稅局進行個案稅務諮詢，若協調不成就結案，國稅局會保密，不會使用諮詢過程中提到的海外資金訊息回溯擴大追查。

究竟哪些證明文件可資證明？宋秀玲表示，財政部審查文件的三原則為不可逆、有他人參與及專屬性；代表這些資料是無法回頭竄改、有第三者可協助證明，以及錢的所有權明確。此外，證明文件只可使用一次。

例如一位台商在泰國賣了1億元的房子，究竟賺了多少？台商可出具購入時的約定價款的合約來證明。又如台商處份國外轉投資事業的股權，出具投資時經投審會核准，或投資匯款證明文件等，就可以證明本金與利得分別是多少。

財政部中區國稅局長宋秀玲。本報資料照片
財政部中區國稅局長宋秀玲。本報資料照片
分享

台商國稅局財政部

相關新聞

綺綺恐龍貼圖募500萬元 名醫鉅額稅款可免繳

2019-01-31 16:20

自益信託農地遺產 不適用遺贈稅優惠

2019-01-31 01:01

中區國稅局長 宋秀玲升任

2019-01-31 01:01

獨資企業換負責人 貨物移轉視為銷貨

2019-01-31 01:00

免稅天堂不再 設點避稅難了

2019-01-31 01:00

出售不動產開發票 不可減除仲介費用

2019-01-30 00:30

網路賣家未報稅 按次開罰

2019-01-30 00:30

小店戶銷售達起徵點 要稅

2019-01-30 00:30

外國專才享租稅優惠 三要件

2019-01-30 00:30
看更多

熱門文章

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

2019-01-31 14:24

6原因揭東區商圈關店潮 房市專家：下條鬼街會在哪？

2019-01-31 09:50

李雪雯／勞保可能提前一年破產 除了自提6％應有4大正確觀念！

2019-01-31 10:21

經濟部拍板！核能不延役、不重啟

2019-01-31 17:26

鴻海集團強攻光電 一口氣設三公司

2019-01-30 23:22

尾牙最大獎只有一萬很小氣 台塑六輕員工氣噴爆料

2019-01-31 10:19

財部發布解釋令 三種海外所得不課稅　

2019-01-31 14:44

市況冷...多家飯店法拍 等嘸人

2019-01-31 01:18

蘇貞昌保證勞保最終支付責任 李來希：政府是詐騙集團

2019-01-31 11:22

假郭董太多 鴻海證實郭台銘臉書官方粉絲團啟用

2019-01-31 14:07

免稅天堂不再 設點避稅難了

2019-01-31 01:00

原計畫暫遷印尼 林之晨創新熱誠讓蔡明忠覺得不能放人

2019-01-31 15:00

經部大讓步！拚春節前發給4風電商許可

2019-01-31 00:24

冷眼集／一路開綠燈 政府到底在急什麼？

2019-01-30 23:40

賣不完的建案暴增！北台待售建案 連3季飆新高

2019-01-31 10:24

2.36億美元 世界先進收購格芯新加坡8吋廠

2019-01-31 14:43

蔡董答應他四條件 林之晨決定接任台灣大總座

2019-01-31 18:24

電信5G擂台賽 台灣大、遠傳新將上陣

2019-01-31 14:33

蔡政府繼續非核家園！ 能源配比 確定排除核電

2019-01-31 17:15

清大教授范建得：躉購費率降價是智慧的決策

2019-01-31 00:42

換現金過好年 房仲：年前屋主心態放軟、讓價多

2019-01-31 11:05

一個都不能少！翁朝棟致中鋼員工信 今年首重工安

2019-01-31 13:57

台企銀年終獎金拍板5.6個月 全員有望加薪

2019-01-30 22:07

華為 傳要台廠配合在陸生產

2019-01-31 00:54

精算報告指出：就算啟動年改 勞保仍在2028年破產

2019-01-31 17:14

新能源政策周四揭曉 經濟部挑燈夜戰

2019-01-30 22:44

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

勞保提前破產 最新精算懶人包QA一次看懂

2019-01-31 14:39

設廠生變？鴻海澄清：威州投資仍是優先選項

2019-01-30 23:22

史上最虧！新制勞工退休金 去年虧損423.8億元

2019-01-31 19:37

經部釋優惠 風電大利多

2019-01-30 23:41

藍委：為撐股市「萬點」 四大基金破兆投資虧損120億

2019-01-31 12:24

信保基金董座 陳景峻內定接任

2019-01-31 00:29

公股行庫退休潮 台企銀下半年還有兩位副總屆齡退休

2019-01-30 22:09

勞保精算潛藏負債9.11兆 勞動部：中短期內不用擔心

2019-01-31 16:44

躉購費率／新版費率 產學界肯定

2019-01-31 01:54

核三延役核四重啟？經長17時公布「能源調整新方案」

2019-01-31 11:47

新制勞退107年虧損423.8億元 創史上最大虧損

2019-01-31 18:43

自益信託農地遺產 不適用遺贈稅優惠

2019-01-31 01:01

國銀ATM密度 世界第一

2019-01-31 01:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top