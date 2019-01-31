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美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題

評／動物虐待，是施虐者控制受虐者的殘酷手段！

個人匯回海外資金應否課稅？流程圖一次看懂

2019-01-31 16:16經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部今（31）日核釋個人匯回海外資金應否補報、計算及補繳基本稅額的認定原則。個人匯回海外資金應否課稅，流程圖讓你一次看懂。

個人匯回海外資金應否課稅流程圖。資料來源／財政部
個人匯回海外資金應否課稅流程圖。資料來源／財政部
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