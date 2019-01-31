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海外資金匯回怎麼稅？看這裡

2019-01-31 14:57經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

外資金匯回怎麼課稅？財政部試算如下：

例一、我國居住者個人甲君在108年匯回海外資金新台幣 (下同)1 億元，已提示財富管理公司出具的投資證明及交易對帳單，自行主張其中6,000萬元屬95年間為投資海外金融商品匯出的本金 (非屬海外所得)，3,000萬元屬99年度投資獲配的海外營利所得 (已逾核課期間)，餘1,000萬元屬105年度出售該金融商品的海外財產交易所得(未逾核課期間)，海外已繳納所得稅為20萬元。

假設甲君105年度除海外所得外，沒有其他所得，一般所得稅額為0元，則甲君僅須就海外財產交易所得1,000萬元辦理當年度補報及計算所得基本稅額66萬元，並得扣抵海外已納稅額20萬元，應繳納的基本稅額為46萬元。

例二、我國居住者個人乙君(106年度不具我國居住者身分)在108年匯回海外資金1億元，已提示原始購置海外房地產相關紀錄及來源地稅務機關出具的出售所得納稅證明，自行主張其中7,000萬元屬102年度為購置海外房地產匯出的本金 (非屬海外所得)，2,000萬元屬106年度出售該房地產的海外財產交易所得 (106年度為非居住者，該所得非屬課稅範圍)，餘1,000萬元屬103年至105年間 (該期間乙君為我國居住者)出租該房地的海外租賃所得 (未逾核課期間)，則乙君僅須就海外租賃所得1,000萬元辦理103年度至105年度補報及計算所得基本稅額事宜，其在海外已繳納的所得稅，可於限額內扣抵。

財政部提醒，納稅義務人可提出有利的證明文件，自行主張匯回資金的構成內容與性質，稽徵機關將錄案，往後年度再匯回海外資金時，應避免重複主張同一來源。

海外房地產外資所得稅

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