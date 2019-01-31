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財部發布解釋令 三種海外所得不課稅　

2019-01-31 14:44經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部今（31）日發布解釋令，我國居住者個人匯回海外資金不用課徵所得稅的三種態樣，包括：非屬海外所得的資金；屬海外所得，但已課徵所得基本稅額的資金；及屬海外所得，未課徵所得基本稅額但已逾核課期間的資金。

財政部並規定相關認定原則與應提示文件，藉此消除外界誤解及疑慮，增加台商資金回流投資意願。

財政部強調，所得基本稅額條例是針對我國居住者個人的「海外所得」而非「海外資金」課稅，由於海外資金的構成因素及來源眾多，且多數個人對稅法規範普遍認知不足，也不像營利事業有設帳保存憑證習慣，故上開令釋規定個人得提出對自己有利的資金來源證明文件，自行辨認匯回海外資金構成內容，凡不具所得性質者，例如海外投資本金或減資退還款項、海外借貸或償還債務款項、海外金融機構存款本金及海外財產交易本金等，都不

會涉及所得稅問題。

財政部進一步說明，即使海外匯回資金含有海外所得性質，只要符合下列三種情況，也不用課稅，包括：

一、個人於取得海外所得年度，不具我國居住者身分；二、個人於取得海外所得年度具我國居住者身分，但已申報課稅；三、個人於取得海外所得年度具我國居住者身分且未申報課稅，但依提示資料辨別所得年度已逾核課期間。

至於非屬上述三種情況，我國居住者個人如有核課期間內尚未申報課稅的海外所得，也可依稅捐稽徵法第48條之1規定自動補報，如有應補繳基本稅額，得適用海外稅額扣抵以避免重複課稅，又補繳的稅款除加計利息外，將免予處罰。

財政部外資所得稅

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