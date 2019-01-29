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營業人注意囉！出售不動產開發票有學問　

2019-01-29 17:43經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

營業人注意囉！國稅局表示，出售不動產所開立的統一發票金額，不可自銷售價格中減除支付給仲介的佣金。因為這是二個交易行為。　

國稅局指出，營業人出售不動產時，應就建物的銷售額開立統一發票，不得扣除仲介的佣金，而是應向仲介公司索取統一發票，作為進項憑證，以扣抵銷項稅額。

高雄國稅局轄區內甲公司在2010年間出售不動產，依買賣合約書及付款支票認定該建物銷售金額為1,000萬元（含稅），經查獲未依規定開立統一發票，核定補徵營業稅額40餘萬元及裁罰。

甲公司不服，主張其銷售建物有支付仲介佣金30餘萬元，應自核定漏開統一發票的金額中扣除，循序提起行政救濟均遭駁回確定。

行政法院判決理由指出，營業人銷售貨物或勞務所收取的全部代價，包括營業人在貨物或勞務的價額外收取之一切費用 (但本次銷售的營業稅額不在其內)，應全額開立統一發票，支付給仲介的佣金，為另一交易行為，因而判決甲公司敗訴。

官員提醒，營業人銷售貨物或勞務，應以所收取的全部代價開立統一發票，據以計算及申報營業稅，切不可扣除銷售貨物或勞務支出，以免發生短開統一發票金額，進而短報銷售額，除補稅外尚須處以罰鍰。

統一發票營業稅國稅局
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