我國租稅負擔率的減幅及近30年下降年數雙居全球之冠

2019-01-27 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部表示，主要國際機構相繼下修今年景氣展望，預測全球擴張步調將逐季減弱。今年上半年在全球大環境欠佳下，出口能量勢受壓抑，成長幅度預料極其有限，維繫內需動能更顯重要。因應經濟波動加大，未來仍宜持續整合各項財源，優化租稅結構，以支應推動政務所需，並確保財政的長期穩健性。

為鼓勵企業投資，政府曾先後施行促產條例、產創條例、兩稅合一，提供許多租稅優惠，不斷減稅讓台灣的租稅負擔率逐年降低。據統計，1990年至2017年，台灣租稅負擔率減少7個百分點，減幅為全球之冠。同期間希臘、法國、義大利、冰島及韓國，租稅賦稅負擔率皆上升。

統計1990至2017年間、近30年各國賦稅負擔率下降年數，我國有16年居冠，日本及加拿大15年，占比均逾半。同期間美國賦稅負擔率下降年數僅8年，西班牙、希臘同為9年。

雖然長期以來企業租稅優惠多，但企業界減稅呼聲不減。財政部長蘇建榮日前在新春記者會上即語重心長的表示，政府應該要解決五缺的問題，為企業營造良好投資環境，但政府會有經費上的需求，要有適度的財源來因應。「希望不要繳稅又要政府拿錢出來做基礎建設」的問題，值得大家來思考。

財政部表示，由於國際間貿易保護氛圍及緊張情勢有增無減，加以全球金融環境收緊與市場動盪加劇，企業樂觀情緒減弱，因此主要國際機構相繼下修今年景氣展望，預測全球擴張步調將逐季減弱。

財政部指出，未來干擾變數以貿易戰演變為主，另英國脫歐效應、中國大陸成長前景、地緣政治紛擾及部分國家新政府政策走向等，皆可能擴大全球經濟的波動性。

隨中美貿易戰負面衝擊逐漸顯現，智慧手機創新循環減緩、升級需求不如預期，及海外機械投資降溫，我國去年第4季接單與出口雙雙轉弱，所幸內需消費拜就業改善激勵，大致維持平穩。

財政部表示，受惠於景氣溫和復甦，上市櫃公司收益及股利發放挹注所得稅稅收，加上股市相對活絡及部分稅制調整效應，全國賦稅收入連續第5年優於預期，政府財務調度空間寬裕，且因採簡政輕稅政策，賦稅負擔率較各國低緩，近30年也降多增少。