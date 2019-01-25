去年促參簽約金額創8年新高 較前年大增2.4倍

2019-01-25 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部統計，去年全年民間參與公共建設案件簽約金額達二三七三億元，是前（一○六）年簽約金額的二點四倍，是近八年來成績最亮眼的一年，超乎預期。今年預計有雙和醫院土地開發案、桃園捷運 A8轉運站BOT案及高捷鳳山國中站都更等大案。

促參司司長王秀時表示，促參簽約案件及金額大增，反映民間業者對促參信任度提升，且投入意願升高。當參與者越來越多，投資的群聚效果就產生，加上多件大案陸續簽約帶動，使整體簽約金額攀高。

官員指出，隨九合一選舉落幕，政治不確定性降低，樂觀看待今年促參簽約金額能再創破千億紀錄。後續將持續協助將民間資金引導至長照、綠能等促參案件，並建立機制，協助業者更容易取得大型BOT案融資，以增加投資意願。

財政部表示，在各機關共同努力下，去年民間參與公共建設成績斐然，交通部以簽約金額九五八億元奪冠，為去年度招商王。台北市及高雄市分別以五九一億元及四七八億元的促參簽約金額緊追在後。

去年促參前五大案，分別是高雄市龍華國小舊址興建商辦、銀髮照護及出租住宅案、桃園國際機場第二航廈管制區內C區、D區設置綜合免稅商店招商案、臺北市南港轉運站東側商業區土地公辦都市更新案，以及台北空軍官兵活動中心地上權案等。

財政部表示，自九十一年至一○七年十二月底，民間參與公共建設簽約一六四七件，金額超過一點五兆，契約期間減少政府財政支出超過一點六兆，增加財政收入8八七二七億元，並創造逾廿六萬個就業機會，對經濟成長有具體貢獻。

促參司表示，為積極引進民間參與投資公共建設，提升公共服務水準，將持續精進促參法制環境及民間參與公共建設投資平臺運作機制，主動走訪各機關辦理啟案與諮詢輔導，協助機關解決推動問題及開發潛在案源。