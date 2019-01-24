海外資金匯回有急迫性 財長：加速研議

2019-01-24 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部長蘇建榮今（24）日表示，台商海外資金匯回有急迫性，將加快速度研議「海外資金匯回專法」；此外，最快農曆過年前，會先發布解釋令，確立海外資金所得認定方式，解決實務上面臨的所得認定疑慮。

蘇建榮指出，海外資金匯回課稅問題，主要分成兩部分，一部分是有能力證明其來源、性質的資金，其所得認定、舉證的問題；另一部分則是無法提出證明的資金，想匯回該如何課稅的問題。

針對前者，蘇建榮說，財政部將發布解釋令明確遊戲規則，後者則會訂定專法來解決。

財政部賦稅署署長李慶華則補充，配合行政院「歡迎台商回台投資行動方案」，五區國稅局已設立特別窗口，提供稅務諮詢服務，針對諮詢個案匯回資金有沒有課稅問題，會成立專責小組，由各區局長擔任召集人負責。

李慶華說，由於海外資金中，只有屬於所得部分須繳稅，針對如何區分所得和本金，將發布解釋令，明確將遊戲規則攤在陽光下，希望化解外界誤解及疑慮，也提高各區國稅局認定標準的一致性。

李慶華說，解釋令將包含：海外資金匯回不涉及課稅的態樣，須檢附哪些證明文件等。

對於外界擔憂，匯回海外資金，可能會遭國稅局處以罰鍰，李慶華則回應，在國稅局未啟動查核前，台商來向國稅局諮詢，就個案事實協商、計算稅額，再依協商結果申報，應該不會有處罰問題。先前南區國稅局已有三件台商資金匯回案件，都未涉及處罰。

蘇建榮今日在新春座談會也指出，今年財政部將推動四大稅制改革，包含所得稅修法的名模條款、海外資金匯回專法、全面檢討所得稅扣除額和通盤檢討稅捐稽徵法規。

有關檢討稅捐稽徵法，蘇建榮說，為落實公平合理稅制，將通盤檢討調降滯納金加徵率、放寬有繳現困難得申請加計利息分期繳納，及調降訴願繳納半數暫緩移送強制執行的金額比例等。

蘇建榮說，稅捐稽徵法和納稅者權利保護法有重覆規範，如實質課稅原則，考慮納入納保法，年底前將檢討完成納保法，最快年底前一併進行稅捐稽徵法通盤檢討。