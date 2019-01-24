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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

綜所稅虛報扶養親屬 將補稅處罰

2019-01-24 20:09經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

國稅局提醒，綜合所得稅虛報扶養親屬造成漏稅，將補稅處罰。

高雄國稅局表示，分析每年綜合所得稅結算申報虛報扶養親屬的原因，一部分是誤判可列報年度所致，因綜合所得稅結算申報，是在每年5月底前申報前一年度的所得及相關扣除額，所以每年5月報稅時，只有上一年度仍在世、具有婚姻關係且符合扶養條件的親屬才可申報。

舉例來說：若一對夫妻2017年間離婚，則108年申報107年度綜合所得稅時，就不可申報另一方為配偶。

直系親屬也同，若扶養的父親已在2017年間死亡，則2019年申報107年度綜合所得稅時，就不可以列報已死亡的父親為扶養親屬，如果有虛報扶養親屬造成短漏所得稅額，不僅需要補稅，還要依所得稅法第110條規定加以處罰。

所得稅法110條規定，納稅義務人已依規定辦理結算、決算或清算申報，而對所得額有漏報或短報情事者，處以所漏稅額二倍以下罰鍰。納稅義務人未依規定自行辦理結算、決算或清算申報，而經稽徵機關調查，發現有依規定課稅的所得額者，除依法核定補徵應納稅額外，應照補徵稅額，處三倍以下罰鍰。

該局提醒民眾，綜合所得稅是採自行申報制，納稅義務人有誠實申報的義務，對於申報的免稅額、扣除額等申報資料應注意核對是否完全正確，以免虛報受罰。

所得稅結算申報國稅局
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