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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

核定稅捐的處分經判決確定 如何尋求救濟看這裡

2019-01-24 19:43經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部國稅局表示，核定稅捐的處分如經行政法院實體判決確定，當事人如認有發生新事實或發現新證據，應依行政訴訟再審程序尋求救濟，不適用行政程序法第128條規定申請重開行政程序。

行政程序法第128條有關行政程序重新進行規定，是針對在法定救濟期間經過後，未提或未續提行政救濟，已發生形式確定力之行政處分，為保護相對人或利害關係人的權利，及確保行政的合法性所設的特別救濟程序，賦予行政處分的相對人或利害關係人在具有一定事由時，得向原處分機關請求重開行政程序權利的規範。

因此，中區國稅局強調，適用的對象是「在法定救濟期間經過後」的行政處分，如果在法定救濟期間內，曾對行政處分循序提起撤銷訴訟，經行政法院以實體判決駁回其訴確定者，該行政處分並非因法定救濟期間經過而確定，即不適用。

國稅局解釋，如經行政法院實體確定判決維持的行政處分，當事人得再依行政程序法第128條規定申請重開行政程序，不但造成特別救濟程序的重複，亦與判決既判力相牴觸。

該局舉例，轄區內甲公司無進貨事實，取得乙公司開立不實的統一發票，作為進項憑證申報扣抵銷項稅額，經該局查獲，核定補稅及處罰，甲公司不服，循序提起行政救濟，案經最高行政法院實體判決駁回確定。

後來甲公司以發生新事實為由，向中區國稅局申請依行政程序法第128條第1項第2款規定重開行政程序，經該局以甲公司既已經行政法院實體判決，發生實質確定力的處分，再行申請程序重開，與行政程序法第128條規定不符，而予否准。甲公司不服，循序提起訴願及行政訴訟，均遭駁回。

中區國稅局呼籲，經行政法院實體判決確定的稅捐核定處分，當事人不得再依行政程序法第128條規定申請行政程序重開。

國稅局統一發票財政部
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