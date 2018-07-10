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拿報稅資料看各地區所得 蘇建榮：不太準確

2018-07-10 21:37聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

有網友透過綜所稅申報統計資料分析各行政區年所得狀況，引起關注。財政部次長蘇建榮表示，以綜所稅資料推論各行政區所得不太準確，因為綜所稅申報是以戶籍所在地來區分，但實際上民眾就業及生活不一定在戶籍所在地。

財政部每年都會公告前年的綜合所得稅申報初步核定統計專冊，今年則發佈105年度的資料。有網友藉由綜所稅統計資料分析，推論台北市大安區平均每戶所得達新台幣172.16萬元，蟬聯全國「最富」行政區；並比較各行政區貧富狀況及變化。

財政部官員指出，用綜所稅申報統計資料來推論各行政區的貧富，有五大問題：1、綜所稅申報雖以戶籍來區分，但多數人工作與居住不一定在戶籍所在地。2、各戶的工作人口不一，以戶計算平均值會有所偏誤。3、不是各種所得都有納入綜所稅。4、低於納稅門檻者不會納入。5.用平均所得也會有極端值影響的問題。

官員表示，很多人因為學區、選舉、投資、社福、稅務等因素，戶籍地不一定是工作及生活的行政區，很難以此來論斷貧富。從每到假日返鄉人潮、車潮可知，離鄉工作者不在少數。

「愈高所得者戶內人數愈多，」財政部官員說，綜所稅是以戶為單位，每戶的工作人口不一，且通常高所得家庭戶內人數愈多，直接以戶平均計算，會有偏誤。簡單舉例，單身戶跟雙薪家庭戶要怎麼比，把兩戶的所得加起來平均合理嗎？

官員指出，很多所得沒有納入綜所稅，例如證券交易所得、加班費等免稅所得；退職所得的課稅門檻很高，可能某一行政區領月退的民眾很多、稅繳的少，不能說這一區就比較窮。

另外，所得真正較低、根本不用繳稅的家戶，不會納入綜所稅申報統計，看不到真正「窮」的地方；用「平均」所得計算，也會受極端值影響。

綜所稅財政部加班費

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