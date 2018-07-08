租賃專法減免稅優惠 房東期待又怕受傷害

2018-07-08 15:47 中央社 8日電



租賃專法對「委託代管業代管」或「出租給包租業轉租」1年以上的個人房東祭出所得稅減免優惠，每屋每月租金收入免稅額度為6000元，月租金6000元到2萬元部分，必要費用減除率為53%，月租金超過2萬元部分，必要費用減除率為43%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

永勝資產科技集團特助劉大有表示，租屋系統大部分地下化的主要原因就是「稅」，出租宅一旦曝光，房東就要報繳租賃所得稅，房地稅也改以「非自住」課徵，稅率一口氣爆漲2至5倍，為了避稅，房東當然不願浮上檯面。

租賃專法對「委託代管業代管」或「出租給包租業轉租」1年以上的個人房東祭出所得稅減免優惠，每屋每月租金收入免稅額度為6000元，月租金6000元到2萬元部分，必要費用減除率為53%，月租金超過2萬元部分，必要費用減除率為43%。

劉大有指出，房屋的持有稅包括房屋稅與地價稅，都屬地方稅，租賃專法授權縣市政府「得」減徵，但是否減徵、減徵多少、是否將租賃屋改列「非自住」課稅，各縣市還沒有一致做法。

劉大有說，租賃專法的租稅減免優惠對桃園以南的房東比較有利，因為桃園以南的房租比雙北市便宜，經過租稅減免後，所得稅增加約千元，甚至免稅，而持有稅本來也不高，就算改課非自住稅率，也不致於造成房東負擔。

但租稅減免優惠能否在雙北市發揮功效，就不一定了，劉大有說，雙北房租行情比較高，房東當然會盤算持有稅、所得稅一增一減，是否划得來，會觀望市場氛圍後做決定。

全國不動產企研室主任張(水靜)勻認為，房東對曝光出租宅仍有疑慮，主因是稅捐稽徵法對補稅的追溯期為5到7年，房東可能因此卻步，這也是內政部需要與稅捐機關共商改進，台灣的租賃事業才會有新的未來。