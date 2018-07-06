公共政策平台提案降低進口車稅 財政部：無此規劃

2018-07-06 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



有民眾在公共政策網路參與平台提議「降低我國對進口車的關稅」，財政部會商產業主管機關經濟部研議後回應，因我國進口車關稅稅率不高，國產車商對調降進口車關稅有意見，考慮節能減碳政策等，現階段無調降進口車關稅的規劃。

財政部表示，我國小客車關稅稅率原來為29%，在91年至99年間持續調降至17.5%，調降幅度達40%，已有相當幅度的調整。相較於全球前10大汽車生產國，我國關稅稅率仍較印度60%、巴西35%、墨西哥35%及泰國70%至76.82%等國為低。

考量具代表性的臺灣區車輛工業同業公會建言及我國產業發展，現階段尚無調降進口車關稅稅率的規劃。

在貨物稅的部分，目前我國對國產車及進口車所課徵貨物稅均相同，並無差異。減徵車輛貨物稅與鼓勵使用大眾運輸、節能減碳的政策相悖，且貨物稅課稅項目之檢討，宜就整體稅制通盤考量、整體評估，不宜單就特定課稅項目分開檢討，以維稅制完整性及兼顧財政健全。

財政部進一步說明，經濟部為提升我國汽車產業整車競爭力，推動輔導業者提升產品品質。

包括協助產業整車外銷、零組件廠進入原廠供應鏈體系、提高售後服務市場占有率、提升廠商發展智慧機械的產品，希望使業者提高國產車品質並降低生產成本，縮短消費者售後維修時間及成本。