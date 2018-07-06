公司法修法／放下爭議 跨出改革第一步

2018-07-06 01:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨



從《公司法》已二讀的修法條文可窺知，本次修法的重點之一，就是設法解決公司治理問題，例如過半董事可以召集董事會；同時也要強化企業社會責任。最重要的，是為營造新創發展條件，鬆綁非公發公司可運用特別股獲得融資的彈性。

公司法修法草案上周五未及三讀，今（6)日將就爭議條文進行「不斷電表決」；而上周已二讀的條文，預料將順利通過。本次公司法是16年來最大規模修法，啟動修法兩年多來，儘管各方角力不斷，但已往好的方向前進一步。

改善創業環境是這次修法的一大重點，過去新創業者為了取得金主融資，僵化的股權制度，讓新創者容易失去經營權。

本次修法也針對非公發企業的籌資管道，突破目前只能發行有面額股的限制，新增超低面額股、無面額股的選項，讓新創企業既能引進金主，又可保留主導權，解決新創業者「要錢就失去經營權」的困境。

原本非公開發行企業只能發行私募普通公司債，修法後能發行可轉換公司債、附認股權公司債。修法後也可發行多元特別股，包括發行複數表決權特別股、對公司特定事項有否決權的「黃金股」，讓新創業者掌握關鍵事項決策王牌。

在強化公司治理方面，過去公司經營權爭奪戰爆發時，董事長為了保住自己的位子，經常以避開董事會的手法逃避。上周已二讀的條文中，過半董事已可自行召集董事會了，有助解決董事長拒不召開董事會的爭議。

此外，過去股東會爭執不斷，上周二讀條文已明訂，有關公司減資、申請停止公開發行、董事競業禁止許可、盈餘轉增資、公積轉增資等重大議案，不可臨時動議提出，須在召集事由就要說明，避免有心人事突襲。

之前中石化、大同都曾發生公司派剔除市場派董事候選人的爭議，修法後也改為不得任意剔除董事候選人名單。