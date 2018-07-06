公司法拚三讀 工商團體發聲

立法院院會今（6）日將拚《公司法》三讀。其中，工商團體最關切的「大同條款」，亦即持股過半可召開臨時股東大會等，很有可能做小幅修正。亦即新增一道程序，持股過半股東須先向董事會提案召開臨時股東大會，若遭拒或石沈大海，之後就可以自行召開股東會，公司治理更將可更透明。

本次修法同時將活化特別股，非公發公司也可發行特別公司債，目的是要賦予新創企業更大經營彈性，及更多籌資管道。

經濟日報提供 分享 facebook

立院上周五（29日）臨時會完成部分公司法二讀，共50多條保留條文，剩21條條文留待今天修訂。這個號稱近20年來規模最大的《公司法》修法過程，主要爭議條文包括：攸關公司登記的SOGO條款、與洗錢防制有關的實質受益人申報、法人董事是否刪除、開放過半股東召開股東臨時會的大同條款，以及增加普通董事查閱權等，還未取得共識。

據了解，由於我國今年11月面臨國際洗錢防制評鑑，而《公司法》修法是關鍵，因此修法有不得不通過的壓力。但對於相關爭議條文，朝野意見仍分歧，民進黨團的態度是，原則上修法以行政院版精神為主，再做小幅修訂，力拚今日修法完畢。

民進黨團書記長許智傑認為，民進黨團的立場原則上會循政院版條文的精神為主，同時尊重兩黨協商意見及工商團體意見，做小幅度修正，再來做最後決議，今早黨團將透過會議，再次凝聚共識，屆時若協商沒取得共識的部分，會採投票表決，力拚今天完成修法。

國民黨團書記長曾銘宗則表示，目前修法的大方向，國民黨團都贊成，不過關於SOGO條款、大同條款及普通董事查閱權三條較具爭議的條文，則還有待商榷，將是朝野協商重中之重。

上次臨時會討論時，國民黨團特別對大同條款提出強烈反對。曾銘宗直言，按現有版本，將激化公司的股權爭奪戰，不利公司穩定經營，即便日本等國家，也沒有這種規定，工商團體也不贊成，想法是希望持股至少滿一年，且股東要先請董事會召開臨時會，若董事會不召開，才能自行召開。

【記者蔡銘仁、戴慧瑀/台北報導】本屆立法院臨時會的重頭戲-公司法修正案今（6）日將力拚三讀，面對16年來最大幅度的法案修訂，全國工業總會等八大工商團體昨晚發表聯合聲明，特別針對「大同條款」等爭議條文發表看法。工商團體認為，持股過半的股東應設有持股至少一年的限制，並經主管機關審查，才能召開臨時股東會。

最受關注的大同條款，工商團體認為，持股過半的股東應設有持股至少一年的限制，經過主管機關的審查，才能召開臨時股東會，「原定持股3%以上股東申請股東會，主管機會需做審查，持股過半的股東當然更需審查，不應放任不審。」商總理事長賴正鎰向立法院喊話，期盼別用民粹修法，否則陷台灣經濟發展於不利。

工商協進會理事長林伯豐則認為，政府對「大同條款」提出附帶條件，也就是過半股東需持股一定期間的附帶條件，才能自行召集股東臨時會。對此他樂觀其成，也認為政府有聽見工商界的聲音。