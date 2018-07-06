遺產稅申報 最多展延三個月

2018-07-06 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北報導



財政部南區國稅局表示，遺產稅納稅義務人如果無法在被繼承人死亡日六個月內辦理申報，只要提具正當理由，可以書面向稽徵機關申請延期申報，原則上，展延期間最多三個月。

財政部之前才解釋過死者退休金帳戶處理的彈性做法，現在又針對申辦期間展延提出說明。換言之，與遺產稅申報有關的處理，已是近期稅務實務處理的重點項目。

根據南區國稅局的解釋，依遺產及贈與稅法規定，納稅義務人應自被繼承人死亡之日起算六個月內，辦理遺產稅申報。不過，實務上，部分民眾因為補件時間較長，或是公設保留地繼承等作業程序，導致無法在期限內完成申報。

國稅局官員表示，如因正當理由延誤，可備妥被繼承人除戶資料、繼承人現戶戶籍資料，如果有選定遺囑執行人，另需準備合法的遺囑影本，並詳述不能如期申報的理由，向稽徵機關申請延期。

原則上，延期申報以三個月為限，除非發生不可抗力因素或特殊理由，才可再由稽徵機關視情況核准延長期限。

依規定，遺產稅納稅義務人未依規定期限辦理申報時，除了補徵稅款外，還要按核定應納稅額處兩倍以下罰款，除非核定應納稅額在3.5萬元以下者可免罰，或在被檢舉或調查前，自動前來補申報，除補徵稅款外，僅就補徵稅款加計利息一起徵收不必處罰。