巨大赴匈牙利設廠 專家分析優勢與挑戰

2018-07-04 22:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



巨大將前進匈牙利設廠，布達佩斯台貿中心前主任/貿協展覽處副處長郭明修今（4）日指出，匈牙利的優勢是人力成本低且素質高、土地成本低、地理位置優，而台廠若要前進投資設廠，則要注意「加值型營業稅」偏高，且人力招募與管理較需費心。

郭明修表示，匈牙利在地利位置屬於東歐，但往西到中歐的維也納只要兩個小時，交通運輸方便，土地的成本相對較低，當地政府以「半買半送」的政策，吸引外商去投資。

另外，當地治安較東歐國家而言相對好，且人力素質相對高，擁有不錯的電子、機械人才，加上人力成本較低，最低工資一個月僅430歐元，對企業而言負擔較小。

不過應該注意的是，郭明修指出，東歐人生活步調慢，員工難免較不積極，管理上可能需要費心，且匈牙利人口僅900萬人，加上當地人不喜到外地工作，人工招募上也要花點心思。郭明修指出，富士康在匈牙利設廠後，每天就以巴士接送員工上下班，或許是可以參考的做法。

在稅率方面，郭明修表示，匈牙利的公司營業稅從自年起從19%降為9%，對企業而言較有優勢，不過海關申報的手續費多，其中，加值型營業稅（VAT）就達到27%，是全歐盟最高的，反觀台灣僅有5%，而同屬歐盟的德國則是18%左右，因此企業前往投資也須留意。