民眾提禁商家隨發票印優惠券 財部：交商家自律

2018-07-04 21:17 中央社 台北4日電



電子發票滿天飛，店家常隨發票另印出優惠券，有民眾提案要求禁止或讓民眾自由選擇。財政部回應說，應回歸市場機制，由店家自律。 聯合報系資料照片 分享 facebook

為節能減碳，財政部推動電子發票，但消費時店家常隨發票另印出優惠券，有民眾認為有違環保初衷，提案要求禁止或讓民眾自由選擇。財政部回應說，應回歸市場機制，由店家自律。

在超商或量販店索取電子發票證明聯，常伴隨印出商品優惠券。但電子發票證明聯是用感熱紙印出，而感熱紙不能當作一般紙類回收，有不利環保的疑慮。因此，有民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」提案，認為應在「電子發票實施作業要點」加入規範，禁止他用或可選擇的印出商品優惠券。

提案者舉例，在自動提款機（ATM）的感熱紙也有商品優惠券，但都是選擇性的印出，為何隨發票印出的商品優惠券卻不可選擇性印出。

對此，財政部今天正式作出回應。財政部表示，針對此議題，行政院已於今年5月25日召開「開放政府第34次議題協作會議」，由提案人、利害關係人（全國商業總會、通路商、紙業及銷售點情報系統業者）及權責機關（環保署與經濟部）代表共同討論。

財政部指出，會議決議認為，商品優惠券或折價券，是商家對顧客提供的購物誘因，不屬課稅範疇，非財政部職掌，也非「電子發票實施作業要點」規範範圍。另外，考量資訊落差，紙本商品優惠券或折價券仍有需求，因此目前以維持市場機制運作較合宜，未來可經由商家自律，以及消費者主動拒絕或改變消費習慣等，逐漸朝E化方式發展。

另外，環保署指出，感熱紙無法回收的主因，在於感熱紙含有顯色劑，造紙廠在回收處理過程中進行加熱，容易產生無法控制的黑斑，造成產品品質不佳，因此以能源回收方式妥善處理為優先。且焚化爐設有空氣汙染防制設備，確保排放廢氣符合排放標準，並無燃燒後有毒物質排放至大氣的疑慮。