購買高價電動車 也可享減徵貨物稅5萬

2018-07-04 21:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部4日核釋，購買符合汰舊換新減徵貨物稅規定的電動小客車，完稅價格超過140萬元部分應徵貨物稅，除按小客車稅率減半徵收外，也適用減徵貨物稅5萬元規定。

財政部提醒，解釋令上路前已符合汰舊換新減徵貨物稅優惠的電動車產製廠商及進口人，也就是在去年1月28日以後出售的電動小客車，必須在解釋令發布日起六個月（明年1月3日）內申請減徵退還貨物稅，逾期就不能申請退還。

財政部賦稅署副署長宋秀玲表示，為鼓勵民眾車輛汰舊換新，以達節能減碳目的，財政部實施舊車換新車減徵貨物稅5萬元優惠，經立法院三讀通過，自民國2016年1月8日上路，至今已實施二年半。

為進一步達成節能減碳目標，並帶動電動車相關產業發展，立法院去年三讀通過，民眾購買電動車，完稅價格在140萬元以下部分可免徵貨物稅，超過140萬元部分減半課徵。

宋秀玲指出，考量依租稅法律主義，不宜限縮購買電動小客車者同時享有上述二項租稅優惠，因此，放寬二項租稅優惠都可以適用。

換句話說，民眾汰換舊車並購買140萬元以上的新電動車，可同時享有超過140萬元部分貨物稅減半，及貨物稅減徵5萬元的租稅優惠。

舉例來說，民眾購買售價320萬元的電動車，其中140萬元以下免徵貨物稅，超過的180萬元，則依規定稅率30％減半課徵貨物稅27萬元。若民眾同時符合汰舊換新減徵貨物稅規定，則可再退5萬元，實際應納貨物稅為22萬元。

以目前已量產的Tesla電動車為例，最便宜的75D市售價格在360萬元以上，已超出140萬元的免稅門檻，因此超出部分須減半課徵貨物稅，購車民眾若符合舊換新減徵貨物稅優惠，則可以再拿回5萬元退稅。

報廢或出口符合規定的中古汽車，在報廢或出口前、後六個月內購買電動小客車新車且完成新領牌照登記者，就適用此一新規定。