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海關推進口快遞貨物App實名認證 保護個資又便捷通關

2018-07-04 21:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為保護民眾個資及便捷通關，財政部關務署針對完稅價格5萬元以下的進口包裹試辦實名認證及線上報關委任作業，推出「EZ WAY 易利委」實名認證App，暫定3個月測試緩衝期至107年9月20日。後續將視試辦狀況，調整相關系統作業及正式實施日期。

關務署表示，為明確通關責任，依現行規定，快遞報關業者應取得進口人出具報關委任書正本及身分證正反面影本，作為受委託報關依據。很多民眾、擔心個資外洩，不願提供相關資料，導致快遞報關業者在海關查核時，因提不出報關委任書，而受鉅額罰鍰處分。

為提供安全便捷通關環境，並解決民眾擔心個資外洩的問題，關務署推動實名認證作業，推出「EZ WAY 易利委」實名認證App。

民眾下載安裝「EZ WAY 易利委」，完成手機綁定個人真實身分資料後，進口申報通關時就可填報手機門號，免再填報身分證統一編號。另外，實名認證APP也提供線上報關委任確認服務，將主動推播報關委任電子訊息，只要確認相關報關資料無誤後，一鍵確認回復即可。

關務署指出，實名認證措施好處多，民眾資安無虞、手續簡便，報關業者可省錢、降低受罰風險，海關也可落實邊境管理，避免有人逃漏稅，對進口貨物的民眾、快遞報關業者及海關都有利。

海關身分證手機

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