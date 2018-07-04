買電動車舊換新 可享貨物稅減徵5萬元優惠

2018-07-04 19:32 中央社 台北4日電



財政部實施舊車換新車減徵貨物稅優惠，買電動車也可適用減徵貨物稅優惠。圖為民進黨台南市長參選人黃偉哲（前排左一）日前騎著電動車，發表抗空汙政見。 圖／黃偉哲服務處提供 分享 facebook

為鼓勵民眾車輛汰舊換新以節能減碳，財政部實施舊車換新車減徵貨物稅優惠，今天再發布解釋令，買電動車也可適用減徵貨物稅優惠，符合資格的民眾，可於6個月內申請退稅。

賦稅署官員表示，為鼓勵民眾車輛汰舊換新，以達節能減碳目的，財政部實施舊車換新車減徵貨物稅新台幣5萬元優惠，經立法院三讀通過，自民國105年1月8日上路，至今已實施2年半。

而為進一步達成節能減碳目標，並帶動電動車相關產業發展，立法院去年三讀通過，民眾購買電動車，完稅價格在140萬元以下可免徵貨物稅，超過140萬元部分減半課徵。換言之，民眾汰換舊車並購買140萬元以上的新電動車，可同時享有貨物稅減半以及貨物稅減徵5萬元的租稅優惠。

舉例來說，民眾購買售價320萬元的電動車，其中140萬元以下免徵貨物稅，超過的180萬元，則依規定稅率30%減半課徵貨物稅，計算出應納貨物稅27萬元。若民眾同時符合汰舊換新減徵貨物稅規定，則可再退5萬元，實際應納貨物稅為22萬元。

以目前已量產的Tesla電動車為例，最便宜的75D市售價格在360萬元以上，已超出140萬元的免稅門檻，因此超出部分須減半課徵貨物稅，但購車民眾若符合舊換新減徵貨物稅優惠，則可以再拿回5萬元退稅。

不過財政部提醒，為保障消費者權益，在解釋令上路前已符合汰舊換新減徵貨物稅優惠的電動車車主，須在解釋令發布日起6個月（108年1月3日）內申請減徵退還貨物稅，逾期就不能申請退還。