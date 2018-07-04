夾娃娃機店注意囉 7月起全面清查娛樂稅稅籍

2018-07-04 04:46 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



夾娃娃機店一家接著一家開，不少年輕人租機台圓小資創業夢想。財政部統計，今年前5月從夾娃娃機店課徵的娛樂稅達新台幣8688萬元，已超越去年從夾娃娃機店課徵的娛樂稅8590萬元。稅務局提醒，即日起至9月30日止將進行娛樂稅稅籍全面清查作業，請業者配合辦理。

新竹稅務局表示，娛樂稅清查範圍包含已辦理及應辦而尚未辦理娛樂稅代徵手續的企業，舉凡提供各種娛樂活動或娛樂設施供人娛樂的電影、卡拉OK、KTV、餐廳提供表演節目、舞廳舞場、高爾夫球練習場、網咖、電玩、夾娃娃機、具娛樂性質之選物販賣機、電動搖搖馬(車)、投籃機、電子飛鏢機、電動彈珠台及密室實境逃脫遊戲等，所收的票價或收費額，均應課徵娛樂稅。

新竹稅務局說明，依娛樂稅法規定，凡經常提供上開娛樂場所、設施或活動的營業者，於開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業時，均應於事前向主管稽徵機關辦理登記及代徵報繳娛樂稅的手續，稅務局提醒業者自行檢視，如尚未辦理娛樂稅登記及代徵手續者，請儘速補辦，否則一旦經查獲將會被處新台幣15,000元至150,000元或所漏稅額5倍至10倍的罰鍰。

近來夾娃娃機台大舉進佔全台各地店面，財政部統計，民國99年底全國娃娃機店僅1261家，到105年成長為2356家，6年翻倍成長；106年暴增到4181家，今年前5月更達6409家高峰，呈爆炸性增長態勢，也直接顯現在稅收成長上。

財政部表示，娛樂稅是針對娛樂場所、設施及活動所收票價或根據收費額課徵的地方稅，稅收規模每年在16億元左右，占全國實徵稅額比重不及1%，卻是縣市鄉鎮等地方政府的重要財源。

其中，高球場、KTV等娛樂場所平均消費金額與稅率較高，已蟬聯多年娛樂稅收來源前2名，占比都在2成以上；至於網咖及電動玩具店，因智慧手機、平板電腦普及與遊戲APP日益多元，在娛樂稅比重逐年降低。