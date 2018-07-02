財政部：資金貸與股東利息偏低應設算利息課稅

2018-07-02 06:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部指出，公司將資金貸與股東或他人而未收取利息，或約定利息偏低，應設算利息收入課稅；如是以借入款項轉貸他人，相當於該貸出款項所支付的利息或其差額，不予認定。

財政部指出，公司的資金貸與股東或任何他人而未收取利息，或約定利息偏低，除屬預支職工薪資者外，依據「所得稅法」第24條之3第2項規定，應按資金貸與期間所屬年度1月1日臺灣銀行基準利率，計算利息收入課稅。

另外，財政部說，依營利事業所得稅查核準則第97條第11款前段規定，營業人一方面借入款項支付利息，一方面貸出款項並不收取利息，或收取利息低於所支付利息者，對於相當於該貸出款項支付的利息或其差額，不予認定。

北區國稅局進一步舉例說明，案例一，甲公司106年度年初將自有資金新台幣1,000萬元無償提供給股東使用，該公司106年度應依2017年1 月1日臺灣銀行的基準利率2.616％設算利息收入26萬餘元，並申報併入營利事業所得課稅。

案例二，乙公司106年度年初向A銀行借款100萬，年息5％，106年度共支付貸款利息5萬元，惟乙公司另於同日貸出100萬元予丙君，未收取利息，則乙公司106年度支付予A銀行的5萬元利息支出應不予認定。

北區國稅局呼籲，營利事業如有上述情形，應自行依法調整申報資料。