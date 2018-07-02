結清職工退休基金帳戶 本金、利息列收入

2018-07-02 06:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部表示，營利事業結清職工退休基金帳戶，申報當年度營利事業所得稅時，應將該筆結清本金與利息列報其他收入及利息收入，以免遭補稅受罰。

高雄國稅局日前接獲轄區內甲公司會計小姐電話詢問，該公司106年度結清職工退休基金帳戶，含結清本金與利息，惟其結清用途並非用以支付職工退休金或資遣費，在辦理106年度營利事業所得稅結算申報時，是否要併入所得額申報繳稅？

財政部表示，「所得稅法」第33條第3項規定，凡已依規定逐年提撥勞工退休準備金、提列職工退休金準備或提撥職工退休基金者，以後職工退休或資遣，依規定發給退休金或資遣費時，應先由勞工退休準備金、職工退休金準備或職工退休基金項下支付或沖轉。

不足支付或沖轉時，始得以當年度費用列支。

財政部指出，因營利事業依規定提撥勞工退休準備金、提列職工退休金準備或提撥職工退休基金時，已列報費用支出，若結清職工退休基金帳戶，含結清本金與利息，是用以支付職工退休金或資遣費，應取具合法的支出憑證。

財政部說，若因不再使用該職工退休基金帳戶，而結清該帳戶，當年度申報營利事業所得稅時，應將該筆結清本金與利息列報其他收入及利息收入，以避免遭補稅受罰。

官員解釋，營利事業依規定提撥勞工退休準備金等時，已列報費用支出，因此在結清職工退休基金帳戶時，應將結清本金與利息列報其他收入。

高雄國稅局提醒，營利事業可自行檢視106年度營利事業所得稅結算申報，若因一時疏忽未將該筆結清職工退休基金帳戶的結清本金與利息列報其他收入及利息收入，只要在未經檢舉、未經國稅局或財政部指定人員進行調查前，自動向國稅局補報並補繳稅款，可免予處罰。