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欠稅超大戶都愈欠愈多 只有他減少

2018-07-02 05:58聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部7月1日公告欠稅大戶，前5名都是老面孔，包括已過世的股市名人黃任中家族，以及高雄婦幼建築集團負責人黃承志家族；以「台灣蕈菌之父」自居的台中「天才企業集團」負責人林天財則多年名列欠稅大戶第5名。

名列前茅的欠稅超大戶欠稅金額高達十幾億元，似乎都已經處於「欠多不愁」的階段，準備一欠到底，一毛也不還，加計利息以後，欠稅也愈欠愈多。

不過，今年林天財的欠稅為11.56億元，和去年相比不但沒增加，還逆勢減少約300萬元，發生了什麼事？

中區國稅局官員表示，為追欠稅，財政部扣押林天財的財產，其中有6家公司的股票，但有第三方一直主張這些股票不屬於林天財，經過多年訴訟，終於在今年確定國稅局勝訴，讓國稅局可以處分股票，徵起一部份欠稅。

稅捐稽徵單位表示，欠稅清理為重點工作之一，除落實稅捐保全程序外，每年皆針對防止新欠清理舊欠訂定具體方案及作法。財政部與法務部多年來建立聯繫機制，積極查調納稅義務人可供執行財產，對有繳納能力故意隱匿財產的欠稅人，也盡力追查其動向，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

稅捐稽徵機關呼籲納稅義務人勿心存僥倖，如有欠稅應儘速繳納，若欠繳稅款案件經依法移送強制執行，屆時不僅須加徵滯納金及繳納執行費用外，如遭公告欠稅資料，更將影響企業及個人形象。

財政部國稅局欠稅大戶

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