忘記繳稅或申報錯誤如何補救 國稅局告訴你

2018-07-01 16:20 中央社 台北1日電



國稅局表示，無論忘記繳稅或申報錯誤，皆有補救機會，但逾期未繳稅者須儘速繳納，以免遭禁治產。圖／ingimage 分享 facebook

5月報稅季已結束，但有民眾上傳申報資料後忘記繳稅，或申報資料有誤欲辦理更正。國稅局表示，無論忘記繳稅或申報錯誤，皆有補救機會，但逾期未繳稅者須儘速繳納，以免遭禁治產。

南區國稅局表示，網路普及後，越來越多民眾利用網路報稅，既快速又方便，但往往有民眾只記得將申報資料完成上傳，而忘了繳納應自繳稅款。

依所得稅法規定，納稅義務人所得稅結算申報期限內自行繳納稅款，若逾期未繳，每逾2日按滯納金額加徵1%滯納金，最高加徵15%；逾30日仍未繳納者，將按日加計利息至繳納日為止。此外，納稅義務人若欠繳應納稅捐，稅捐稽徵機關得辦理相關稅捐保全措施。

國稅局官員進一步說明，一般欠稅案件，稽徵機關必須先將繳款書合法送達給納稅義務人後，才能辦理後續稅捐保全事宜，但是未在結算申報期限內自行繳納稅款的納稅義務人，依所得稅法施行細則規定，即屬逾限繳納稅款，稽徵機關得免經催繳取證，逕行依法辦理稅捐保全。

因此，國稅局提醒民眾，應再次確認結算申報應自行繳納的稅款是否已全數繳納，否則將會被加徵滯納金、利息，甚至遭禁止財產處分。

另外，報稅期限過後才發現報錯稅的民眾，仍有補救機會，不論是申報內容有多繳稅或少退稅情形，或是基本資料填載錯誤，或欲增列、減列扶養親屬，或要主動補報短漏報所得等，都可以辦理更正申報。

但官員強調，民眾辦理更正申報，須注意時效性問題，若申報時原本選定採用標準扣除額，或於結算申報書中未填明列舉扣除額明細，也未填明適用標準扣除額，而被視為已選定適用標準扣除額，結算申報案件經國稅局核定後，就不得要求變更選用列舉扣除額。