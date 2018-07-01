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全國前20大欠稅大戶 前三名仍是「舊面孔」

2018-07-01 10:25經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部今（1）日公告107年度全國前20大欠稅大戶，新進榜的是排名第十的進巨企業，排名前三名的依序仍然是環亞大飯店、黃若谷、黃任中。

至於個人全國前20大欠稅大戶，新進榜的是排名第13的謝世起，原名謝宗杰。

營利事業全國前20大欠稅大戶只有排名順序變動，第一名仍是環亞大飯店，第二名是博達科技，第三名是松竹皇宮大酒店。

全國前20大欠稅大戶依序是：環亞大飯店、黃若谷、黃任中、黃承志等、夏黃新平、博達科技、林天財、松竹皇宮大酒店、紅頂酒家、進巨企業、金鼎大舞廳、漢陽全球商貿、魏述堯等、岡泉企業、峰安金屬、王牌酒家、紐新企業、環亞公司、李秀隆、松驊企業。

個人全國前20大欠稅大戶依序是：黃若谷、黃任中、黃承志等、夏黃新平、林天財、魏述堯等、李秀隆、高伯卿、陳秀允、被繼承人潘慶茹、于秀貞等、陳由豪、謝世起（原名謝宗杰）、謝慶選、陳慧卿等、黃春照、蘇廷潤、黃春福、翁樸山、李廷霖。

營利事業全國前20大欠稅大戶依序是：環亞大飯店、博達科技、松竹皇宮大酒店、紅頂酒家、進巨企業、金鼎大舞廳、漢陽全球商貿、岡泉企業、峰安金屬、王牌酒家、紐新企業、環亞公司、松驊企業、子瀠生技、金傑山、菘凱科技、康普健康、雅新實業、振安鋼鐵、鍏承科技。

與去年相較，今年公告的重大欠稅件數及金額分別增加28件、26.87億餘元，公告件數921件，金額約956.77億餘元。個人累計欠稅逾新台幣1,000萬元，營利事業累計欠稅逾5,000萬元就會公告。

欠稅大戶新台幣生技

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