欠稅大戶名單更新 黃任中家族欠稅逾50億居首

2018-07-01 10:16 中央社 台北29日電



財政部今天公布欠稅大戶名單，黃任中之子黃若谷積欠18.76億元遺產稅，名列個人欠稅大戶第一名，黃任中家族合計欠稅51.3億元，則是全國最會欠稅、也是欠最多的「欠稅家族」。

黃任中家族中欠稅大戶除了黃若谷，已故的黃任中本人尚欠18.7億元的稅未繳，名列個人欠稅第二名，黃任中姊姊夏黃新平欠了12.24億綜所稅，排名第4，黃任中另一名姊姊黃燕平也欠了1.62億的稅，整個黃任中家族欠稅金額高達51.3億。

企業欠稅則由環亞大飯店蟬聯第一名，營業稅、營所稅、房屋稅及地價稅共欠24.37億元，第二名為博達科技，積欠營業及營所稅11.7億元；第三名與第四名分別為松竹皇宮大酒店和紅頂酒家，欠稅金額都在10億元以上。

財政部於每年7月1日，就個人累計欠稅逾新台幣1000萬元、營利事業累計欠稅逾5000萬元的確定案件辦理公告，公告內容包括欠稅人姓名或名稱（納稅義務人為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等。

根據賦稅署初步統計，公告件數921件，金額約新台幣956.77億元，與去年相比，件數與金額各增28件、26.87億元；欠稅大戶多是老面孔，變動不大。財政部指出，金額增加主要來自於欠稅大戶未繳稅款所增加的利息，或者有新的徵起案件等因素。

財政部官員表示，依稅捐稽徵法規定，欠稅徵收期間為5年，欠稅未於徵收期間徵起者，不得再行徵收，若徵收期間屆滿前，已移送執行，則可延長追徵期限5年。部分欠稅原本於去年3月就要註銷，但立法院修法後，這些欠稅老案追稅期限可再延5年，至民國111年3月止。