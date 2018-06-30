公司法修法／公司治理人員 不予增訂

2018-06-30 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



立法院朝野昨（29）日就《公司法》修正草案進行協商，行政院版本草案與多名立委提案，都有有關公司得依章程規定，置公司治理人員協助董事，公司治理人員的委任、解任及報酬規定，以及公司治理人員職權等條文，昨日也達成共識，確定不予增訂。

政院版本215條之1，增訂公司得依章程規定，置公司治理人員，協助董事、監察人忠實執行業務及盡善良管理人之注意責任。因工商團體反彈聲浪大，最後決定不予增訂。