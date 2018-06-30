公司法翻修 盈餘可每季分派

2018-06-30 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



立法院會昨（29）日二讀《公司法》部分條文修正草案無爭議條文。未來公司盈餘分派得每半年或每季分派，股東投資可提早回收、落袋為安，不必等到年度終了；另現行《公司法》賦予少數股東可告董事的權利，對於少數股東資格未來將下修為「持股六個月、1%」。

立法院長蘇嘉全昨日上午再度召集朝野立法院黨團協商《公司法》部分條文修正草案，朝野黨團在近二小時的協商後達成共識；有關實質受益人申報、持股過半股東可召開股東臨時會，以及SOGO條款等爭議條文，則留待7月6日處理，最後再一併三讀。

《公司法》修正預計影響60多萬家公司運作，為15年來最大翻修。

昨日立法院宣讀近140條有共識無爭議條文，完成二讀程序。有關股東委託書規定的條文，決定回歸行政院版本，規定股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人出席，並加註但書，公開發行股票公司，證券主管機關另有規定者，從其規定。

至於盈餘分派，最後採國民黨籍立委蔣萬安版本，公司章程得明訂盈餘分派或虧損撥補於「每半或每季」會計年度終了後為之。官員表示，公司盈餘分派可一、二、或四次，由公司決定。