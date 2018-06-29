修訂SOGO條款 立委：經濟部不能再怠惰了

2018-06-29 06:48 中央社 台北28日電



公司法修訂SOGO條款爭議延燒，提案立委認為，授予利害關係人申請撤銷登記的權利，以避免主管機關行政怠惰；但也有律師認為是「開倒車修法」，可能影響經營權穩定，應考量符比例原則。

立法院臨時會今天針對「公司法」部分條文修正草案進行朝野協商，其中第9條修正內容，有立委提案，公司設立或登記觸犯「刑法」第15章「偽造文書印文罪」，經裁判確定，中央主管機關與「利害關係人」均可撤銷或廢止登記；經濟部則提出再修正案，加上但書，即使三審定讞，經濟部仍有權限決定是否撤銷登記。

由於這項修法可能影響SOGO百貨經營權異動，因此被外界稱為SOGO條款。

提案的國民黨籍立委廖國棟說，提案本意只有一個，就是公司登記事項必須是事實，若有任何偽造不實，就要變更回到事實，強調他的提案不是針對個案。

他說，利害關係人權益都受損了，為什麼不能提出申請？希望公司法三讀能維持委員會的初審結論，主管機關與利害關係人都可以針對偽造不實取得公司經營權者，申請撤銷或廢止其登記。

廖國棟表示，他不關心該條文會不會影響SOGO經營權，但問題已發生很多年了還不導正，與洗錢防制的目標有很大的落差。

另一位提案的民進黨立委蘇震清表示，他主張公司登記若有偽造不實，主管機關就必須積極作為，不能都交給法院處理，否則問題一拖好幾年無法解決，那是行政怠惰，「不能行政不作為」。

不過，時代力量立委徐永明強調，公司法修正是為了建立良好的公司治理制度，不是專為處理所謂SOGO條款，修法結果應避免給人瓜田李下或為特定人護航之嫌，不能陷立法院於不義。

法律界也有不同聲音；律師李永裕說，「這根本是開倒車修法」，只要偽造文書就被撤銷公司登記的規定毫無彈性，應講究比例原則，否則不單是SOGO百貨，也會波及很多中小企業，影響公司經營權穩定，讓企業無法好好拚經濟。

他認為，公司設立登記有很多面向，要有輕重之分，像是地址不實等輕微情節，即可透過罰款等方式處理，較嚴重情節才處以撤銷登記處分。