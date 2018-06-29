新創申請陸租稅優惠須五要件

2018-06-29 06:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北報導



截至今年為止，中國大陸對於企業相關的稅收優惠高達69項，KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師陳宗哲提醒，雖然這些租稅優惠措施相當吸引人，但台商切莫心存僥倖，浮報相關資料，除可能遭到追繳稅款，也將影響稅收優惠適用。

陳宗哲表示，近幾年來，中國大陸除了著重高新技術企業的稅率優惠外，對中小企業及新創企業的激勵措施也持續增加。

此外，科技型中小企業研發費用稅前加計扣除比率，已由50%提高至75%，陳宗哲說，這等於將1塊錢當作1.75塊錢，補助力度更高。但他也提醒，要符合這項優惠，須符合五大條件。

五大條件包括，必須是在中國大陸境內註冊的居民企業，職工總人數不超過500人，年銷售收入、資產總額不超過2億元，企業所提供產品或服務不屬於國家禁止之項目，不能有嚴重失信行為紀錄，且綜合評價得分直不低於60分、科技人員指標得分不得為0分。

陳宗哲另外指出，去年起企業盈餘轉增資，可免繳10%的預提所得稅，確實給予外資企業又更大的優惠力度，吸引外資投入。他進一步提醒，在優惠政策適用上，行政程序必須完備，不得先將盈餘轉增資，再轉讓、回購，作為避稅手段，否則一旦遭查獲，恐遭追繳稅款，得不償失。

陳宗哲指出，中國大陸企業所得稅一般為25%，如符合其高新技術要求的企業，可享15%的優惠稅率。其規定要求企業從事研發和技術創新的科技人員，占當年職員工總數的比例必須不低於10%，高新技術產品產生的收入必須達到60%。

陳宗哲表示，高新企業每三年必須重新申請，每年必須檢視當年度是否符合條件，他提醒，企業在準備提報申請文件時，千萬不要心存僥倖，為了符合高新企業要求而提報錯誤資料。此外，所得稅申報報表也必須如實填具，不能與財務報表不一致，否則面臨查核，恐遭追繳不符條件年度起已享受的租稅優惠，且一併追繳滯納金和罰金，台商應特別留意。