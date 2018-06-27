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租賃專法上路 房仲：房東房客都有新課題

2018-06-27 05:10中央社 台北26日電

租賃專法明天上路，房仲業者認為，雖然租屋押金限制2個月，且不得阻止設籍報稅，有利房客；但房租收入課稅，以及違建出租問題攤在陽光下，卻不利房東，仍是必須面對的問題。

租賃住宅市場發展及管理條例明天上路，內政部並將陸續發布「住宅租賃契約」、「住宅包租契約」、「住宅轉租契約」、「委託管理契約」等4項契約，將與租賃住宅相關契約行為全面納管，讓國人簽約時有所依循。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，租賃專法實施後將面臨結構性的問題要克服，守法的房東出租房屋，日後租金收入多寡都無所遁形，房東要面臨稅負增加的問題外，房東是否願意主動報稅，甚至補繳以前未申報的房租收入是一大問號。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐則指出，租賃專法實施後，由各縣市政府提供平台公開招標，得標的包租業者負責平台營運、代管業者負責加入平台的房屋管理維護；包租、代管業者分責管理。

她說，未來會有利民眾將閒置的空屋或房間拿到平台招租，但因做法公開透明，房東會面臨租金收入被攤在陽光下，課稅的問題；加上租金仍須提供一定比例給包租、代管業者，房東得接受減少租金收入的現實。

張旭嵐直言，若是熱門的房屋，屋主不須透過政府的平台出租，一樣可以順利找到承租者，冷門的房屋放在政府的平台招租，萬一租不出去，對得標負責的營運包租業者也是一種壓力。

不過，她強調，包租代管法規可解決市場的混亂現象，透過專業代管業者提升租屋品質和安全，解決許多人租不到好房子的窘境，也創造新行業、新藍海。

另外，徐佳馨說，現有出租房屋仍有許多屬於違建的隔間，一旦租賃透明化，違建是否拆除也是個問題。且房東是否能要求房客投保火災險、兇宅險，這些形同增加房租的做法，也是新法實施後要面對的問題。

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