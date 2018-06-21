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列報保費扣除額 要保人與被保險人須同一申報戶

2018-06-21 20:31經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部表示，本人、配偶或受扶養直系親屬的保險費，要保人與被保險人必須在同一申報戶內，才可以列報扣除。

報稅季剛過，不過，各地區國稅局近來卻發現民眾在申報綜所稅列報保險費扣除額時，因發生錯誤，而遭到剔除。

財政部指出，綜合所得稅納稅義務人本人、配偶或受扶養直系親屬的人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍、公、教保險的保險費，被保險人與要保人應在同一申報戶內，每人每年扣除數額以不超過2.4萬元為限，未達2.4萬元者，就其實際發生額全數扣除。但全民健康保險的保險費不受金額限制。

官員說，我國綜合所得稅採家戶為申報單位，有關扣除額減除，應以納稅義務人合併同一「申報戶」內所發生者為限，也就是綜合所得稅結算申報戶所列舉扣除的保險費，必須要保人與被保險人在同一申報戶內，始能列報扣除。

高雄國稅局舉例，納稅義務人甲申報扶養父親，並列報父視的保險費，但父親保險費的要保人為母親，惟母親另自行申報或由他人列報扶養，因此父親的保險費，因被保險人（父親）與要保人（母親）未在同一申報戶內，甲則不得列報父親該保險費。

官員說，如果父母親均由甲列報扶養，此時父親的保險費，因要保人與被保險人在同一申報戶內，甲自得列報扣除。

國民年金保險所得稅財政部

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