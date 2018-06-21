新婚夫妻自用住宅用地地價稅 達人教你兩招節稅

2018-06-21 20:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



夫妻婚前各自享有地價稅自用住宅用地優惠稅率千分之2，婚後該如何節稅？稅務達人教你兩招節稅，一是將直系尊親屬如父母、祖父母設籍在任一處，「省最大」；二是擇定地價較高一處享地價稅自用住宅優惠稅率，地價較低一處改按一般用地稅率課徵地價稅。

由於一般用地稅率按基本稅率千分之10累進課徵至千分之55。地價稅自用住宅用地與一般用地，稅金至少差四倍。

桃園市李小姐與林先生最近接獲地方稅務局要求擇定一間房子適用自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅的公文，非常不解。

原來兩人婚前在桃園市各自擁有一間房子按自用住宅用地優惠稅率千分之2課徵地價稅。結婚後一直仍僅由兩人分別在這兩間房子設籍。

財政部官員解釋，這不符合「土地稅法」第17條第3項土地所有權人與其配偶，適用自用住宅用地稅率繳納地價稅者，以一處為限規定。

所以桃園市政府地方稅務局請兩人擇定一間房子適用，若超過期限擇定，將依規定，逕以地價高者適用自用住宅用地優惠稅率，另一處將改按一般用地稅率課徵地價稅。

財政部官員指出，因民法規定，夫妻互負同居義務，且地價稅自用住宅用地稅率是優惠性質，因此「土地稅法」第17條第3項的立法意旨是土地所有權人與其配偶及未成年的受扶養親屬，應僅有一處適用自用住宅，以期公平。

不過，稅務官員表示，李小姐與林先生可以選擇以下二種節稅方法：

一是將李小姐或林先生的任一未享有自用住宅用地優惠稅率的直系尊親屬如父母、祖父母等設籍在任一處，那麼兩處皆可享地價稅自用住宅優惠稅率千分之2「省最大」。

官員解釋，「土地稅法」第9條規定，自用住宅用地，指土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業用的住宅用地。因此，父母、祖父母設籍也可享優惠。

二是共同擇定地價較高的一處享地價稅自用住宅優惠稅率千分之2，另地價較低一處改按一般用地稅率課徵地價稅。

不過，官員說，一般用地稅率按基本稅率千分之10累進課徵至千分之55。地價稅自用住宅用地與一般用地，稅金至少差四倍。