國庫署檢討開源績效考核 增自籌財源佔歲入增減情形

2018-06-21 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



財政部今（21）日表示，經檢討地方政府開源績效考核指標，決議刪除辨識度較低的次指標，新增「自籌財源佔歲入增減情形」，今年年底考核即可適用，希望透過此次修改，鼓勵地方政府有效運用地方財源、積極開源。

國庫署副署長戴龍輝表示，財政部每年辦理開源績效考核，考核範圍共分為「各項開源行政業務及計畫規劃與執行之考核」占35%、「開源績效執行率考核」占55%及「私劣菸酒查緝」占10%等三大項。

今年5月財政部與主計總處及各地方政府召集檢討會議後，決議針對開源績效執行率項下的次指標內容及權重進行修正，其餘兩大項維持原考核方式。

財政部表示，地方政府在檢討會議中反映，開源績效考核執行率項下，已有「稅捐徵收達成率及其稽徵績效」次指標，土地稅稅基調整已可反映地方政府稅捐稽徵績效，為避免重複考核，建議刪除「轄區土地公告地價及公告現值占一般正常交易價格之比例」次指標，讓整體考核更加公平，也讓辨識度較低的次指標退場。