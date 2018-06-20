台主注意！夾娃娃機店夯 將列7月查稅重點

2018-06-20 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



暑假即將到來，全國地方稅捐機關7月起將展開今年度的娛樂稅稅籍大清查，實地至商家查訪營業狀況。值得注意的是，近期大街小巷林立的夾娃娃機店，不但家數翻倍成長，業者更是大賺錢，將其列為查核重點。

另外，新興的電話亭KTV、虛擬實境遊戲機等，同樣列為各地方稅捐機關查核重點。

截至今年5月底，夾娃娃機店稅籍家數為6,409家，自2016年底翻倍成長。今年前五月夾娃娃機店稅收8,688萬元，較去年同期大增二倍，並超越去年全年。

各地方稅捐機關將查核的娛樂場所、設施、活動包含：電影院、高爾夫球場、高爾夫練習場、舞廳舞場、電子遊戲機、MTV、KTV、卡拉OK、客房內附設兼具伴唱設備功能電視的旅館業、附設卡拉OK的餐廳及小吃店、及有網咖、電動搖搖馬、電動釣布娃娃機、具娛樂性的選物販賣機、電動玩具等。

新北市政府稅捐稽徵處提醒，營業人如仍未辦理娛樂稅登記或變更登記及代徵報繳手續者，應儘速依法辦理登記，以免被查獲而受罰。

娛樂稅是針對娛樂場所、設施及活動所收票價或收費額課徵的地方稅，近八年稅收規模皆在16億元左右，占全國稅收比重不及1％，但卻是地方縣 (市)、鄉 (鎮、市)的重要財源。娛樂稅稅收並以六都為大宗，合計占逾七成。

全國娛樂稅稅籍家 (件)數，截至5月底為1萬8,759家 (件)，而KTV、夾娃娃機、電玩、網咖因設立門檻低，合占近八成；其中夾娃娃機店6,409家，自2016年底翻倍成長，並以六都增加較多。

官員表示，為健全娛樂業稅籍及掌握其營業狀況，遏止逃漏，維護租稅公平，將實地至商家查訪營業狀況。有娛樂設施的業者，均應在開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業前向主管稅捐稽徵機關辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，如未依規定辦理經查獲者，處新台幣1.5萬元以上15萬元以下罰鍰。

官員強調，若法定娛樂稅代徵人不為代徵或短徵、短報、匿報娛樂稅者，除追繳稅額外，並需按應追繳稅額處五倍至十倍罰鍰。

官員呼籲，設有娛樂設施的營業人，如尚未辦理設立娛樂業或變更登記及代徵報繳娛樂稅手續者，為維護自身權益，應儘速依法辦理登記，切勿因一時疏忽而造成荷包損失。