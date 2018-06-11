立院今開臨時會 公司法以政院版為優先

2018-06-11 02:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



立法院今（11）日起召開臨時會，財經法案瞄準空汙法、公司法。知情人士透露，空汙法已取得共識，環保署要實施空汙總量管制措施時，須「會同」經濟部；公司法則以「不更動」政院版草案為優先原則。

公司法雖然保留條文不少，但因蔡總統十分關切進度，並已表態支持院版草案，加上年底亞太洗錢防制組織來台評鑑在即；修法也符合政策支持新創，有利放寬新創業者募資環境，故而會在臨時會三讀。

知情人士表示，由於公司法是5月16日才初審通過，最快一個月後才能朝野協商，加上草案仍有一些細節需要跨部會協商微調，立法院基於尊重行政部門，故而最快也要6月中下旬才會三讀通過。

至於礦業法，雖然已趕在上會期完成初審，但通過時間已拖到5月底，且諸多爭議條文，例如什麼樣的礦場須補辦環評、礦權展限申請駁回條件、原民諮商同意權等關鍵條文皆保留送朝野協商，但臨時會要處理的爭議法案，例如軍人年改相當棘手，只能「盡量」排入。

空汙法日前已討論得差不多了，原本5月底就有機會三讀；預料應該很快就可以通過。

防洗錢條款 避免擾民

《公司法》修正案將在立法院臨時會闖關，但關鍵條文保留甚多成為變數；為讓此優先財經法案可以順利過關，行政院政委陳美伶今（11）日主持跨部會協調會；其中，最受關注的22條之1的洗錢防制條款，修法方向是「不要擾民」。

至於其他爭議條款，因涉及各方利益團體角力，為免治絲益棼，最終保留送朝野協商的SOGO條款、刪除法人董事、增訂共益公司專章、過半股東能否召集股東臨時會、徵集委託書的使用限制等，都將回歸院版草案。

公司法修法目的之一，是要通過今年11月亞太洗錢防制評鑑組織（APG）第三輪評鑑；儘管院版草案已擬定要「按月」申報「實質受益人」；實質受益人為「董監事、 經理人及持股10%以上之股東」，但工商團體卻認為逐月申報太擾民。

經濟部與法務部就「實質受益人」的定義也還在拉鋸。法務部主張要按國際標準，實質受益人就是要揭露到「最後一層」。時代力量立委黃國昌日前也質疑，條文訂得如此寬鬆，恐不符國際標準。