他山之石 薪資所得治裝費扣除的眉眉角角

2018-06-06 22:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部委外研究報告建議，將治裝費納入薪資所得可列舉減除的必要成本費用；主要國家治裝費核實減除又有哪些限制？

根據財政部委外研究報告， 美國薪資所得費用減除項目有服裝費和軍事制服。但限制相當嚴格，要扣除服裝費，必須符合兩個要求，才能夠扣除，一是在所受僱的場所必須穿著該服裝；二是此服裝並不適合日常穿戴。例如保護性服裝。

至於軍事制服，一般全職的現役軍人，不能扣除制服費用。儲備役的軍事制服，只能在做為預備役執勤時穿著的情況下，可以扣除未報銷的費用。

英國也可以扣除服裝費，受僱者可以就制服的清潔、維護及汰換更新費用核實扣除。特定職業則有服裝費的定額扣除費用，扣除額度依職業不同訂定。

德國也可核實扣除服裝費，但僅限職場使用的服裝，如實驗室所需手套或實驗袍，日常穿著不適用。

澳洲的服裝費扣除，必須是購置或清潔符合規定的防護性衣物、工作制服或特定職業專用服飾等工作衣物，特定職業專用服飾是指可輕易辨識該職業且非供日常使用之服飾，如醫師袍、廚師服等。不包含一般西裝、白鞋等通用性衣物。

香港服裝費扣除，條件是因受僱工作需要穿著的特殊服裝如工作服的更換、清潔費用。

日本職務所需的制服、作業服等服裝費用可以扣除。但另須符合與交際費、購買與職務相關書籍、期刊費用合計上限65萬日圓規定。

加拿大、新加坡等國則不得扣除服裝費。