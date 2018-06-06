親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
張忠謀退休
核二2號機重啟
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

他山之石 薪資所得治裝費扣除的眉眉角角

2018-06-06 22:17經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部委外研究報告建議，將治裝費納入薪資所得可列舉減除的必要成本費用；主要國家治裝費核實減除又有哪些限制？

根據財政部委外研究報告， 美國薪資所得費用減除項目有服裝費和軍事制服。但限制相當嚴格，要扣除服裝費，必須符合兩個要求，才能夠扣除，一是在所受僱的場所必須穿著該服裝；二是此服裝並不適合日常穿戴。例如保護性服裝。

至於軍事制服，一般全職的現役軍人，不能扣除制服費用。儲備役的軍事制服，只能在做為預備役執勤時穿著的情況下，可以扣除未報銷的費用。

英國也可以扣除服裝費，受僱者可以就制服的清潔、維護及汰換更新費用核實扣除。特定職業則有服裝費的定額扣除費用，扣除額度依職業不同訂定。

德國也可核實扣除服裝費，但僅限職場使用的服裝，如實驗室所需手套或實驗袍，日常穿著不適用。

澳洲的服裝費扣除，必須是購置或清潔符合規定的防護性衣物、工作制服或特定職業專用服飾等工作衣物，特定職業專用服飾是指可輕易辨識該職業且非供日常使用之服飾，如醫師袍、廚師服等。不包含一般西裝、白鞋等通用性衣物。

香港服裝費扣除，條件是因受僱工作需要穿著的特殊服裝如工作服的更換、清潔費用。

日本職務所需的制服、作業服等服裝費用可以扣除。但另須符合與交際費、購買與職務相關書籍、期刊費用合計上限65萬日圓規定。

加拿大、新加坡等國則不得扣除服裝費。

制服薪資財政部

相關新聞

跨境電商平台…無法管

2018-06-06 02:00

設紙上公司逃漏稅 補帶罰

2018-06-06 00:31

實際管理處所在境內 須繳稅

2018-06-06 00:31

提早傳承 破解「特留分」枷鎖

2018-06-04 00:01

死亡前二年內贈與 列入遺產

2018-06-04 00:01

新聞中的法律／從臉書事件看個資法規範

2018-06-04 00:01

全球最嚴個資法上路 企業將如何因應

2018-05-31 09:10

熱門文章

拍桌怒罵假新聞 張忠謀退休前送蔡總統最後一份大禮

2018-06-06 09:39

張忠謀：大陸半導體打不贏台積電

2018-06-06 00:53

台灣金聯推雙北蛋白區平價宅 北投3房不到700萬

2018-06-06 05:58

熱門國中周邊房價差好大 附中3,600萬、這裡600萬

2018-06-06 11:15

外銀老總：台青接軌國際 這項不到位很困難

2018-06-06 12:34

高報酬為第一誘因 張忠謀留才3招必學

2018-06-06 00:12

張忠謀想的是隔代接班？ 專家：目前僅是過渡期

2018-06-06 10:43

張忠謀最後一場股東會 「小何麗玲」盛裝獻花

2018-06-06 08:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top