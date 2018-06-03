死亡前二年內贈與特定人財產 要課遺產稅

2018-06-03 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



甲君死亡前二年內分別贈與兩名兒子現金各200萬元，繼承人在申報遺產稅時，漏未將這400萬元併入遺產總額申報，除了補稅40萬元外，處罰30餘萬元罰款。

北區國稅局表示，被繼承人在死亡前二年內贈與「特定人」的財產，應在被繼承人死亡時，併入遺產總額申報。

所謂「特定人」包含被繼承人的配偶；民法第1138條規定的直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母；民法第1140條規定的各順序繼承人，或各順序繼承人的配偶。

北區國稅局提醒，繼承人在申報遺產稅時，應注意被繼承人有無在死亡前二年內將財產贈與配偶，或依民法第1138條、第1140條規定的各順序繼承人或各順序繼承人的配偶，如未依「遺產及贈與稅法」第15條規定，將上述贈與財產併入遺產總額申報遺產稅，可能遭補稅並裁處罰鍰。

該局舉例，轄內被繼承人甲君在2017年2月1日死亡，甲君在2016年5月21日分別贈與其子乙君及丙君現金各200萬元，繼承人在申報遺產稅時，漏未將甲君死亡前二年內贈與子女的現金合計400萬元併入遺產總額申報，除補徵應納稅額40萬元外，並依「遺產及贈與稅法」第45條裁處罰鍰30餘

萬元。

官員解釋，漏稅額400萬元，適用舊制稅率10％，因此補稅40萬元。至於罰鍰，按「遺產及贈與稅法」第45條漏報或短報按核定應納稅額加處二倍以下罰鍰；最後處0.8倍罰鍰，為30餘萬元。

官員強調，被繼承人甲君如在贈與兩名兒子現金時，有申報贈與稅，就可以免罰。

「稅務違章案件免處罰標準」規定，未申報應併入遺產總額課徵遺產稅的被繼承人死亡前贈與財產，如已申報，或被繼承人死亡前已申報，或核課贈與稅，免予處罰。

北區國稅局提醒，納稅義務人注意「遺產及贈與稅法」第15條有關視為遺產的贈與相關規定，避免因不諳規定而遭補稅及處罰。