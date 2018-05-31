薪資所得核實減除來了 看這裡

2018-05-31 23:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



薪資所得如何計算，財政部委外研究報告出爐，建議薪資所得計算採定額或核實減除二擇一方式。由於107年度薪資所得特別扣除額調高為20萬元，因此，定額即20萬元，符合規定的必要費用超過定額、20萬元者，得選擇採核實列舉減除。

可列舉減除的必要費用有七大類別：差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工、商、公會會費、助理費、職業上工具支出。至於適用範圍及減除方式，則由財政部另定。

根據104年度綜所稅申報估計，薪資所得者至少有542萬戶以上。據了解，薪資所得計算採定額或核實減除二擇一方式，是財政部的研議方向。

換句話說，一般薪資所得者在計算應課稅的薪資所得時，可選擇目前的定額減除，不需要提供支出單據或憑證，直接減除薪資所得特別扣除額20萬元後，再計算應課稅的薪資所得。

如果符合規定的七大類別必要費用合計金額超過20萬元者，得選擇採核實列舉減除方式。

至於稅損，依據104年度綜所稅申報估計，在薪資所得特別扣除額20萬元下，若採定額扣除估計造成的稅收損失約261億；超過20萬元核實扣除的稅收損失，視可核實列舉減除的範圍不同，為66億元或140億元。不過，財政部長許虞哲曾表示，希望稅收損失不會超過50億元。

因名模林若亞補稅案聲請釋憲，大法官認定，現行必要費用超過薪資所得特別扣除額時，不許列舉減除違憲，必須檢討修法，本案因此被稱為「名模條款」。

財政部預訂6月底提出所得稅法有關薪資所得合理計算方式，根據委託台北商業大學會計資訊系教授汪瑞芝完成的研究報告，作成上述建議。

對於外界高度關注的薪資收入中得減除的必要費用，報告指出，應符合與提供勞務直接相關且必要、實質負擔、重大性、共通性等四大原則。

研究報告也提出了具體修法建議，將修正「所得稅法」第14條相關規定，以107年度薪資所得特別扣除額20萬元為定額減除的金額，據以計算應課稅的薪資所得。

薪資所得者因賺取薪資收入所支付的必要費用高於定額減除金額20萬元者，得選擇核實列舉憑證。