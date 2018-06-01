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鋒面影響降雨範圍擴大 下周有機會生成颱風

定額申報 所得可減30%

2018-06-01 02:34經濟日報 記者蘇秀慧／台北報導

財部委外研究報告指出，明年申報今年度綜所稅時，採定額扣除者，課稅的薪資所得可減少30％，絕大多數薪資所得者，足以涵蓋工作的必要費用。報告表示，相較其他薪資所得採核實扣除國家，課稅的薪資所得可減少的比重並不算低。

若以薪資級距別調查結果來看，在不含交際費及治裝費等支出後，薪資所得在200萬元以下者，其支出皆小於20萬元；若以中位數費用觀察，除了年薪超過500萬元的超高所得者外，其餘各薪資所得級距中位數支出皆遠低於20萬元。

薪資所得特別扣除額可視為我國薪資所得的必要支出，今年民眾申報去年度的綜所稅時，薪資所得特別扣除額為12.8萬元，薪資所得特別扣除額占薪資所得比重為20.47％，換句話說，薪資所得特別扣除額可使薪資所得減少20％課稅所得。

而今年起、明年報稅時，選擇定額減除者，薪資所得扣除額將調高至20萬元，薪資扣除額占薪資總額的比重將上升至31.94％，也就是薪資所得特別扣除額調整為20萬元後，平均可使課稅的薪資所得減少30％。

報告指出，若不將交際費及治裝費兩項費用包含在內，各行業的共通必要費用都未超過20萬，因此，薪資所得特別扣除額提高至20萬元，應可涵蓋大多數行業。

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