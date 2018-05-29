健檢費不但不能列舉扣除 可能還要課稅

2018-05-29 05:58 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



很多人會定期去醫院診所健康檢查，很多企業也提供或補助員工定期健康檢查的費用，在報稅時是否可以列為醫藥費扣除？如果是公司支付健檢費，是否屬薪資所得之一，要不要課稅？是不是因為企業支付健檢費就不能列舉扣除？

財政部高雄國稅局表示，依所得稅法規定，醫藥費用是以治療、矯正人體疾病、傷害、殘缺為目的，直接進行醫療所生的診察、診斷及治療費用。

一般民眾僅為瞭解身體健康情況所做的一般健康檢查，除與接受治療兩者間具有因果關係，得依規定申報列舉扣除外，餘均不可列報，與健康檢查費用是否由企業補助無關。

至於企業提供或補助健檢費要不要課稅？國稅局表示，依職業安全衛生法（原勞安法）規定對於在職勞工應實施的定期健康檢查，以及對從事特別危害健康的作業者應定期施行特定項目健康檢查，雇主支付這些健康檢查費用，不視為勞工的薪資所得。但若超過法規規定所支領或給付的健康檢查費用，就屬於職務上取得的補助費，屬薪資所得，應併計取得年度綜合所得總額課稅。

依職業安全衛生法及勞工健康保護規則規定，在職勞工任職中要做「一般健康檢查」；一般健康檢查的實施頻率： 65 歲以上者，每年檢查一次 ，40 歲以上未滿65 歲，3 年檢查一次，未滿40 歲者，5 年檢查一次。