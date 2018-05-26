公司治理人員 規劃由經理人兼任

金管會要求上市櫃公司設置公司治理人員，條件、職務與兼職規範出爐，金管會主委顧立雄昨天說，內部已規畫應是公司經理人，適用公司法有關經理人規定；除法令另有規定外，得由公司其他職務人員兼任，將要求證交所與櫃買中心儘速公布規章，以利外界了解。

台北律師公會理事長薛欽峰表示，在香港有一個外部的公司治理人員協會來提供公司祕書成員，而我國這次出爐條件是一定得由公司內部經理人擔任。

至於職權規範，顧立雄說，國外公司祕書功能角色包括協助法遵、資訊流通、登記事項、協助董事會運作與議事紀錄等，其職權主要圍繞在公司治理相關事務。未來是否要明定法規中，顧立雄說，「目前各國沒有當然界定在法律規範中，有些是設在祕書與公司委任契約當中，有助公司靈活運用祕書這個角色。」

外界關注金管會這項措施對產業界的影響，中鋼表示，公司已成立稽核室隸屬董事會做為內控的負責單位，已行之多年，配有財務、生產背景、法務、工業工程等十多位專業人員，類似公司治理人員；未來將視金管會是否有進一步額外要求，配合辦理。

統一企業與統一超商均表示，金管會若有新規範，將會依法辦理。統一與統一超均有設置設置公司治理專 (兼) 職單位或專員負責公司治理相關事務。

統一已設置「公司治理評鑑暨訂定實務守則」專案小組，由總經理辦公室高階主管擔任召集人，並由董事會秘書室、管理群、技術群、財務群、 會計群、行銷企劃室、經營企劃室等單位指派人員兼職組成。

統一超也由財務、會計、經營企劃部門及委外的專業股務代理機構等單位負責公司治理相關事務，並由各群室主管督導、授權、管理、執行。