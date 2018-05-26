資本百億公司 須設治理人員

2018-05-26 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



金管會。 記者孫中英／攝影 分享 facebook

為協助董事會充分發揮職能，金管會將國外行之多年的「公司祕書」引進國內，並正名為「公司治理人員」，明年起要求120家金融業及資本額達100億元以上的上市櫃公司強制設立，2021年起擴至資本額達20億元以上的上市櫃公司。

公司治理人員的條件與職權昨(25)日出爐，金管會主委顧立雄說，目前研議由具律師、會計師或一定經驗管理經理人擔任為主軸，得由其他職務者兼任。

顧立雄昨日參加證交所與律師公會合辦的「新版公司治理藍圖研討會」，他致詞時表示，回顧我國過去上市櫃公司面臨經營權之爭，曾發生過股東會前任意變動議程順序、股東會當天阻擋也股東入場、或董事會上不當排除其他董事候選名單等，有害公司治理行理，在外界建議下，今年4月金管會發布新版公司治理藍圖，希望分階段逐步引進國外「公司祕書」制度。

第一階段將要求金融業及實收資本額達100億元以上的上市櫃公司，自2019年起設置公司治理人員。

第二階段公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商及實收資本額達20億元以上的上市櫃公司，應自2021年起設置。

證期局表示，目前100億元以上的市公司計117家、上櫃計3家合計120家，至於第二階段擴大至資本額20億元以上，台灣證交所主管表示，將有至少500家以上適用。

顧立雄說，引進公司祕書主要希望協助董事會發揮其應有職能，各國實務中，公司祕書也漸漸被稱為公司治理長，顯示其與公司治理的關聯性。