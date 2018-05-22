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國際學術圈都在問：台灣怎麼了？台大怎麼了？

改名了 無實體電子發票未來叫「雲端發票」

2018-05-22 07:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為推動節能減碳、推廣電子發票無紙化，財政部宣布，特別將以載具索取儲存的無實體電子發票，正式命名為「雲端發票」，希望藉由名稱簡化及寓意，加深民眾對雲端發票的印象並提升索取意願，讓雲端發票成為民眾消費習慣的一環。

出門可以不帶錢包，但不能不帶手機。中區國稅局表示，民眾消費結帳時，常常拎著大包小包，還要翻找現金或信用卡，十分麻煩。有了行動支付，即使忘記帶錢包，刷手機就可以輕鬆過一天。

目前行動支付可用於搭乘交通工具或至超商消費、百貨公司購物及用餐結帳，為落實「行動生活圈」概念，行動支付已擴大結合索取雲端發票功能。

民眾使用Apple Pay、Google Pay等感應式行動支付，可至使用信用卡載具的店家消費，將雲端發票直接儲存在信用卡載具；使用Line Pay、街口支付等掃碼式行動支付App來支付，可綁定手機條碼，消費時同時嗶一下就能索取雲端發票，讓消費更安全便利。

為鼓勵民眾索取雲端發票，中區國稅局表示，雲端發票除了可以兑領一般統一發票獎項外，自106年起更公告增加為15組100萬元及1萬組2,000元雲端發票專屬獎項，提高中獎機會，希望透過獎勵提升消費者索取雲端發票意願，減少紙張使用，做到交易無紙化、環保愛地球。

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