親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

政府查得到！海外所得要報稅…境內外基金 課稅大不同

政府查得到！海外所得要報稅…境內外基金 課稅大不同

2018-05-21 09:00聯合報 記者沈婉玉／台北報導

購買境外基金獲利，記得申報。 圖／聯合報系資料照片
購買境外基金獲利，記得申報。 圖／聯合報系資料照片
分享

海外所得 計入基本所得額

所得稅申報進入倒數計時階段，你報稅了嗎？勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻提醒，若納稅人擁有海外所得，原則上應計入基本所得額（最低稅負）計算，最低稅負制主要是針對免稅所得加徵補充性稅捐，基本所得額在670萬元以下，就沒有繳納基本稅額的問題。

基本稅額要和應繳納的綜合所得稅額比較，綜合所得稅額高於基本稅額，繳納綜合所得稅額；基本稅額高於綜合所得稅額，則繳納基本稅額。

列入最低稅負的4項所得包括海外所得、特定保險給付、私募基金受益憑證的交易所得、以及非現金的捐贈扣除額。上述4類免稅所得加上綜合所得淨額就是基本所得額，基本所得額減去670萬元扣除額再乘以20％，就是基本稅額。

海外繳過稅 可抵基本稅額

很多人都有共同的疑問，海外所得是不是查不到？自己乖乖申報會不會反而讓稅捐機關掌握自己的海外財產？在國外已繳過的稅，可拿回台灣扣抵嗎？海外投資損失可以扣抵所得嗎？海外所得不申報被查到會怎樣？

國稅局表示，境內居住者如果有海外所得，要依規定申報基本稅額，國稅局會依照所查得的資料核課納稅人的基本稅額。已依所得來源地法律規定繳納的所得稅，可扣抵基本稅額，但不能扣抵綜合所得稅額；扣抵數以加計該項所得而增加的基本稅額為限。

海外所得、特定保險給付、私募基金受益憑證的交易所得、及非現金的捐贈扣除額，都納入...
海外所得、特定保險給付、私募基金受益憑證的交易所得、及非現金的捐贈扣除額，都納入基本所額。 圖／聯合報系資料照片
分享

投資境外基金 國稅局百分百知道

基本上，經由信託業者、證券商、銀行等國內金融機構到海外投資，例如透過國內的基金或投顧公司購買境外基金，被國稅局查到的機率是百分百。因為，海外所得在50萬元以上，金融機構會將相關資料通報給國稅局。

境外基金獲利，被國稅局查到的機率是百分百。 圖／聯合報系資料照片
境外基金獲利，被國稅局查到的機率是百分百。 圖／聯合報系資料照片
分享

基金註冊地不同 課稅方式也不同

基金是市場上相當受投資人喜愛的投資商品，KPMG安侯建業會計師事務所提醒，基金的註冊地不同，個人投資基金的孳息及損益等所得來源課稅方式也會有所不同。

分享

境內基金是由國內的投資信託公司發行，在國內註冊並以國內投資人為銷售對象，受到國內相關法律監督的基金，投資標的市場為台灣股市或海外股市。境外基金則是指登記註冊在我國以外地區，由國外基金公司發行，對全球投資人募資，再投入投資目標國家的證券市場，經政府核准後在國內銷售的基金。

KPMG安侯建業會計師事務所提醒，投資人判斷購買的基金是否為境內基金，不能單純以基金投資區域或在國內銀行或投信公司買的基金來區分，必須先查詢購買的基金為境內或是境外，並注意相關法令徵免規定，避免在申報時因不符合規定而遭補稅及處罰。

國外發行的基金 配息要申報基本稅額

台北國稅局表示，買國內發行的基金，申請買回時賺到的錢，屬中華民國來源的有價證券交易所得，免稅。如果是在國外發行的境外基金，基金的配息及申請買回時賺的錢，就是海外所得，若投資人是我國境內的居住者，就要依規定申報繳納基本稅額。

買國內發行的基金，贖回時賺到的錢，屬境內有價證券交易所得，免稅。 圖／中壽提供
買國內發行的基金，贖回時賺到的錢，屬境內有價證券交易所得，免稅。 圖／中壽提供
分享

至於在大陸工作的台幹或台勞，則需留意大陸來源所得非海外所得，於大陸地區提供勞務的報酬應併入綜所稅申報，在大陸繳納的所得稅則可自應納稅額中扣抵，但可扣抵金額不得超過因加入大陸所得後，所增加的在台應納稅額。

台北國稅局舉例，有位科技新貴受僱於我國某知名電子公司，但外派至大陸地區子公司服務，所領大陸地區子公司給付的薪資所得是屬大陸地區來源所得，但在報稅時未依規定列報大陸薪資所得。

台幹領大陸子公司薪資 不申報會挨罰

被國稅局查到後，這位科技新貴主張首次領取大陸薪資所得，不知須申報，而且派到大陸工作，額外增加海外生活費、伙食費及交通費等，應自大陸地區薪資所得中扣除。

「不知道不是免罰的理由，」國稅局官員說，此項規定已行之有年，而薪資所得的計算，以在職務上或工作上取得的各種薪資收入為所得額，包含薪金、俸給、工資、津貼、歲費、獎金、紅利及各種補助費，所以這位科技人在職務上取得的各種補助費，均屬於薪資所得範疇，依法要併入課綜所稅。

台幹在大陸領的薪金、俸給、工資、津貼、歲費、獎金、紅利及各種補助費，都屬薪資所得...
台幹在大陸領的薪金、俸給、工資、津貼、歲費、獎金、紅利及各種補助費，都屬薪資所得，要併入課綜所稅。 （新華社）
分享

可自應納稅額中扣抵 不用擔心重複課稅

官員表示，薪資所得無論是屬台灣或大陸地區來源所得，依法每人每年僅能減除定額的薪資所得特別扣除額，106年度薪資所得特別扣除額為12.8萬元，目前沒有再減除相關費用的規定。但該年度在大陸地區已繳納的所得稅，可自應納稅額中扣抵，不必擔心重複課稅的問題。

申報境外基金獲利，投資人不必擔心重複課稅。 圖／國泰世華銀行提供
申報境外基金獲利，投資人不必擔心重複課稅。 圖／國泰世華銀行提供
分享

【相關閱讀】

‧專題／2018報稅教戰守則 教你如何輕鬆報稅！

報稅綜所稅

相關新聞

發現錯漏報 可更正補繳

2018-05-21 01:15

報稅 別忘扣除基本生活費

2018-05-21 01:15

亂報扶養想節稅 被打臉補稅

2018-05-20 23:34

財團法人申報綜所稅 避開五大錯誤態樣

2018-05-17 21:28

網路報稅有哪八大優點 看過來

2018-05-16 20:28

自用住宅購屋借款利息 怎麼列舉扣除？

2018-05-16 20:28

上班族近2成對繳稅感痛苦 6成3不熟報稅

2018-05-16 10:52

貸款利息想抵稅 只有購屋房貸可以

2018-05-16 09:05

入手這些報稅神器 讓你輕鬆納稅不麻煩

2018-05-15 16:21

網路報稅注意五大事項 讓你遠離駭客

2018-05-14 21:28

申報綜所稅避開三大類、六種錯誤情形

2018-05-14 20:20

報稅地雷多 一個步驟沒注意 國稅局長中槍罰自己

2018-05-14 09:00

轉帳繳綜所稅 超便利

2018-05-14 07:24

跨境電商繳稅 掌握三步驟

2018-05-14 00:02

專題／2018報稅季來了 教你怎麼輕鬆納稅省荷包！

2018-05-13 16:26

八種繳款方式 簡單快速

2018-05-11 00:29

分期繳納 須加計利息

2018-05-11 00:29

申報綜所稅 留意七大事項

2018-05-11 00:29

今年綜所稅 八種繳稅方式看這裡

2018-05-10 21:56

綜所稅無法一次繳清 怎麼申請分期繳納？

2018-05-10 20:56

正確報稅 應注意的七大事項不可不知！

2018-05-10 20:51

財政部：仍有八成以上民眾 未完成報稅

2018-05-10 18:17

科技新貴繳稅多？ 一段式優惠信貸1.68%低利相助

2018-05-10 15:19

夫妻應合併報綜所稅 3種特殊情況例外

2018-05-10 14:11

房屋稅連漲3年 議員怒燒稅單

2018-05-09 22:39

稅務專員營區駐點 國軍報稅免離營、免請假

2018-05-09 14:10

留意4大變革 3妙招聰明報稅省荷包

2018-05-08 11:49

小玉高調炫富害同行被查稅 原來自己早就繳完稅

2018-05-08 10:24

勞保局：自然人憑證報稅效率高 申辦生育給付也免出門

2018-05-07 16:33

夫妻報稅犯這4大錯… 小心連補帶罰大失血！

2018-05-07 09:00

收取違約金 列其他所得

2018-05-07 00:03

稅額試算退稅 三管道申報

2018-05-07 00:03

買保單節稅 4個情況不能列舉

2018-05-06 23:37

4種情況 人身保險費不能申報列舉扣除

2018-05-06 21:30

鼓勵行動支付繳房屋稅 竹市送3重好禮

2018-05-06 12:06

能繳40%稅金的生活是如何？網：年薪600萬 買不起房

2018-05-04 10:47

網紅高調炫耀收入 遭國稅局追稅哀「被剝兩層皮」

2018-05-04 10:11

多層次傳銷如何報稅？ 看這裡

2018-05-03 21:58

他稱繳稅13萬無感 網友紛打臉：賺那麼少還炫耀

2018-05-03 10:05
看更多

熱門文章

夏月電價來了 省電達人：小地方省大錢

2018-05-20 10:07

星宇籌建企業總部 選桃機旁遠雄自貿港

2018-05-20 12:41

鴻海大陸廠 備戰新機生產

2018-05-21 03:09

鐵路地下化 高雄車站區附近房價各有千秋

2018-05-20 11:26

比特挖礦機龍頭結盟力晶 衝刺AI

2018-05-21 01:42

開車族哭哭 油價下周漲0.3元

2018-05-20 12:18

寶佳第3封公開信 進入台新董事會立即處理彰銀案

2018-05-21 06:20

夏季電價6月啟動 月用420度多花115元

2018-05-20 10:09

美中貿易戰停火 學者：是停戰或終戰仍有變數

2018-05-20 21:05

黃崇仁 守住台灣DRAM火苗

2018-05-21 01:42

政府查得到！海外所得要報稅…境內外基金 課稅大不同

2018-05-21 09:00

美中不打貿易戰 學者：台可獲喘息空間

2018-05-20 17:12

夏月供電大作戰 最怕這兩個變數

2018-05-20 10:11

網路出售優惠捷利卡 台灣中油籲消費者小心驗證

2018-05-20 15:29

報稅 別忘扣除基本生活費

2018-05-21 01:15

寶佳拚台新董事 首攻彰銀案

2018-05-21 01:23

核二2號機重啟 進入關鍵期

2018-05-21 01:33

美中不打貿易戰 投顧：中興制裁案可望有轉圜

2018-05-20 16:44

亂報扶養想節稅 被打臉補稅

2018-05-20 23:34

高雄建商移師台南 看準台南產業多商機大

2018-05-20 23:14

寶齡腎病新藥 在美告捷

2018-05-21 00:40

裕融強攻三金 馳騁兩岸

2018-05-21 02:05

不再迷信包裝！ 看無名商品如何殺出名牌重圍

2018-05-20 10:20

金融業自然人董事 設天花板

2018-05-21 01:23

裕融多角經營 併出錢景

2018-05-21 02:05

台新：看到寶佳完整說法再回應

2018-05-21 03:01

中美貿易停戰／科技業肯定 台系鏈受惠大

2018-05-21 00:45

經濟部：美中貿易 往正向發展

2018-05-21 00:45

鴻海淡季練兵 加強產線管理

2018-05-21 01:39

富邦證攻FinTech 開花結果

2018-05-21 01:30

監理沙盒 兩大領域熱

2018-05-21 01:23

鴻海前進大陸西部 招募儲備幹部

2018-05-21 01:39

富邦證總座專訪／從營業員到總經理 充實專業不斷成長

2018-05-21 01:30

央行副總裁：央行可發行數位貨幣

2018-05-20 23:02

兩岸財經 本周行事曆

2018-05-20 13:16

名家觀點／怎麼看世界經濟地圖？

2018-05-21 01:10

南港軟體園區辦徵才活動 目標鎖定新鮮人

2018-05-20 11:39

台彩祭七招 力抗產業逆風

2018-05-21 03:01

KY公司股利不課綜所稅 但要留意基本稅額

2018-05-20 10:09

裕融總座許國興：適才適所 激發工作熱情

2018-05-21 02:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top