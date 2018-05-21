政府查得到！海外所得要報稅…境內外基金 課稅大不同

2018-05-21 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



購買境外基金獲利，記得申報。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

海外所得 計入基本所得額

所得稅申報進入倒數計時階段，你報稅了嗎？勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻提醒，若納稅人擁有海外所得，原則上應計入基本所得額（最低稅負）計算，最低稅負制主要是針對免稅所得加徵補充性稅捐，基本所得額在670萬元以下，就沒有繳納基本稅額的問題。

基本稅額要和應繳納的綜合所得稅額比較，綜合所得稅額高於基本稅額，繳納綜合所得稅額；基本稅額高於綜合所得稅額，則繳納基本稅額。

列入最低稅負的4項所得包括海外所得、特定保險給付、私募基金受益憑證的交易所得、以及非現金的捐贈扣除額。上述4類免稅所得加上綜合所得淨額就是基本所得額，基本所得額減去670萬元扣除額再乘以20％，就是基本稅額。

海外繳過稅 可抵基本稅額

很多人都有共同的疑問，海外所得是不是查不到？自己乖乖申報會不會反而讓稅捐機關掌握自己的海外財產？在國外已繳過的稅，可拿回台灣扣抵嗎？海外投資損失可以扣抵所得嗎？海外所得不申報被查到會怎樣？

國稅局表示，境內居住者如果有海外所得，要依規定申報基本稅額，國稅局會依照所查得的資料核課納稅人的基本稅額。已依所得來源地法律規定繳納的所得稅，可扣抵基本稅額，但不能扣抵綜合所得稅額；扣抵數以加計該項所得而增加的基本稅額為限。

海外所得、特定保險給付、私募基金受益憑證的交易所得、及非現金的捐贈扣除額，都納入基本所額。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

投資境外基金 國稅局百分百知道

基本上，經由信託業者、證券商、銀行等國內金融機構到海外投資，例如透過國內的基金或投顧公司購買境外基金，被國稅局查到的機率是百分百。因為，海外所得在50萬元以上，金融機構會將相關資料通報給國稅局。

境外基金獲利，被國稅局查到的機率是百分百。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

基金註冊地不同 課稅方式也不同

基金是市場上相當受投資人喜愛的投資商品，KPMG安侯建業會計師事務所提醒，基金的註冊地不同，個人投資基金的孳息及損益等所得來源課稅方式也會有所不同。

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境內基金是由國內的投資信託公司發行，在國內註冊並以國內投資人為銷售對象，受到國內相關法律監督的基金，投資標的市場為台灣股市或海外股市。境外基金則是指登記註冊在我國以外地區，由國外基金公司發行，對全球投資人募資，再投入投資目標國家的證券市場，經政府核准後在國內銷售的基金。

KPMG安侯建業會計師事務所提醒，投資人判斷購買的基金是否為境內基金，不能單純以基金投資區域或在國內銀行或投信公司買的基金來區分，必須先查詢購買的基金為境內或是境外，並注意相關法令徵免規定，避免在申報時因不符合規定而遭補稅及處罰。

國外發行的基金 配息要申報基本稅額

台北國稅局表示，買國內發行的基金，申請買回時賺到的錢，屬中華民國來源的有價證券交易所得，免稅。如果是在國外發行的境外基金，基金的配息及申請買回時賺的錢，就是海外所得，若投資人是我國境內的居住者，就要依規定申報繳納基本稅額。

買國內發行的基金，贖回時賺到的錢，屬境內有價證券交易所得，免稅。 圖／中壽提供 分享 facebook

至於在大陸工作的台幹或台勞，則需留意大陸來源所得非海外所得，於大陸地區提供勞務的報酬應併入綜所稅申報，在大陸繳納的所得稅則可自應納稅額中扣抵，但可扣抵金額不得超過因加入大陸所得後，所增加的在台應納稅額。

台北國稅局舉例，有位科技新貴受僱於我國某知名電子公司，但外派至大陸地區子公司服務，所領大陸地區子公司給付的薪資所得是屬大陸地區來源所得，但在報稅時未依規定列報大陸薪資所得。

台幹領大陸子公司薪資 不申報會挨罰

被國稅局查到後，這位科技新貴主張首次領取大陸薪資所得，不知須申報，而且派到大陸工作，額外增加海外生活費、伙食費及交通費等，應自大陸地區薪資所得中扣除。

「不知道不是免罰的理由，」國稅局官員說，此項規定已行之有年，而薪資所得的計算，以在職務上或工作上取得的各種薪資收入為所得額，包含薪金、俸給、工資、津貼、歲費、獎金、紅利及各種補助費，所以這位科技人在職務上取得的各種補助費，均屬於薪資所得範疇，依法要併入課綜所稅。

台幹在大陸領的薪金、俸給、工資、津貼、歲費、獎金、紅利及各種補助費，都屬薪資所得，要併入課綜所稅。 （新華社） 分享 facebook

可自應納稅額中扣抵 不用擔心重複課稅

官員表示，薪資所得無論是屬台灣或大陸地區來源所得，依法每人每年僅能減除定額的薪資所得特別扣除額，106年度薪資所得特別扣除額為12.8萬元，目前沒有再減除相關費用的規定。但該年度在大陸地區已繳納的所得稅，可自應納稅額中扣抵，不必擔心重複課稅的問題。